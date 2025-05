Ayuso pone las primeras banderillas

Primoz Roglic ha recuperado la maglia rosa del Giro de Italia curiosamente el día en el que mostró ligeros signos de flaqueza. En los ... Abruzzos, en la llegada a Taglicozzo, una ascensión de 12 kilómetros al 5% de pendiente media. Nada que ver con lo que encontrarán en los Dolomitas y los Alpes.

De momento toca el tercio de banderillas. Juan Ayuso puso un buen par. Pero es solo el primero. Faltan otros dos pares y la faena se compone de dos tercios más. Mucho tomate. Mucho toro. Despegó en cuatro segundos a Primoz Roglic, el rival de mayor enjundia sobre el papel, al que también privó de la bonificación. El de UAE enjuaga casi por completo la pérdida de la contrarreloj en Albania. Les separan cuatro segundos. Un suspiro.

«Sabía que solo podía lanzar un ataque, no podía volverme loco y moverme dos o tres veces porque en estos finales explosivos únicamente dispones de una bala para gastar», confesó Ayuso. «He dejado que los demás se desgastasen antes y cuando he visto mi distancia me he lanzado a tope hasta meta». Con su primera victoria en el Giro cura en parte la derrota sufrida ante el esloveno en la Volta a Cataluña. Cicatriza una brecha, pequeña en cualquier caso. Porque se avecinan nuevas heridas, algunas de difícil curación.

Bien rodeado por los compañeros del UAE en la subida final, el ganador de la Itzulia de 2024 aguardó movimientos. Con la escapada anulada y el grupo de cabeza seleccionado, Giulio Ciccone se movió 300 metros antes de pasar bajo la pancarta de la línea de meta, sobre un terreno ideal para encontrar un nuevo motivo por el que lanzar las gafas al público en una de esas celebraciones que le distinguen.

El italiano no abrió hueco. Lanzado por Arensman, tomó el relevo dentro del kilómetro final Egan Bernal, revitalizado por ese maillot de campeón de su país que hace honor a la camiseta de Café de Colombia con la que Lucho Herrera y Fabio Parra desembarcaron en Europa.

La aceleración de Bernal provocó que Roglic cediera varias posiciones. Ayuso tardó poco en darse cuenta y se puso manos a la obra. Adelantó a los cuatro ciclistas que marchaban delante suyo e impuso un ritmo tan alto que nadie pudo seguirle. Demostró punch, cualidad que le ayudó a sumar su sexto triunfo de la temporada tras la Drôme Classic, el Trofeo Laigueglia, una etapa y la general de la Tirreno-Adriático y una etapa en la Volta.

Roglic tardó unos segundos en reaccionar, pero lo hizo. El jefe de filas del Red Bull-Bora no va a perder los papeles por una desventaja de cuatro. A sus 35 años, se ha visto infinidad de veces en estos compromisos, en trances complicados. Conoce bien el Giro, esa última semana en la que puedes ganar o perder todo. Mortirolo, Finestre...

Isaac del Toro aceleró en el grupo de perseguidores de Ayuso. No con el fin de acercarles a su compañero de equipo, sino para restarles segundos de bonificación. Objetivo cumplido en el caso de Roglic, que recupera la maglia rosa. Mads Pedersen perdió comba al inicio de la ascensión final. También el liderato. Sus aspiraciones en el Giro son otras.

Roglic tiene a cuatro segundos a Ayuso, consciente de que hoy le espera «una jornada difícil. El domingo, llegará la de Siena, que para los hombres de la general como yo es un día muy complicado. Espero sortearla bien y llegar al día de descanso en cabeza».

Vértebra rota de Hindley

Las pruebas médicas a las que Jai Hindley se sometió tras la caída del jueves desvelaron una fractura de vértebra, además de la conmoción cerebral. Una lesión similar a la sufrida el primer día por Mikel Landa. Tampoco tomó ayer la salida Jan Hirt (Israel). Aunque el checo se montó de nuevo en la bicicleta tras la caída masiva a 70 kilómetros de Nápoles, llegó a meta con una fractura en el fémur. Evacuado de inmediato al hospital, una tomografía computarizada reveló que tenía roto el trocánter derecho.