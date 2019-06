Ciclismo Andar en bici a cañonazos, no hay más remedio Esteban Chaves celebra su victoria. Por encima de su cabeza, los amenazantes Dolomitas. / EFE Carapaz y Nibali se juegan el Giro a una carta en el tappone dolomítico La etapa de ayer fue de tregua entre los favoritos, Landa trabajó para el líder y hoy deciden Manghen, Rolle y Croce d'Aune IÑAKI IZQUIERDO Sábado, 1 junio 2019, 08:42

De una belleza insólita, estas montañas han conocido la guerra. La de verdad. Y hoy, los Dolomitas se preparan para la gran batalla -deportiva- del Giro de Italia. Es un territorio lleno de historia y desbordante de leyendas. Aquí aprendió a andar en bici Ottavio Bottechia. Aquí espera Italia entera una obra maestra de Vincenzo Nibali (Bahrain), su último 'capolavoro'. Aquí, Eusebio Unzue rezará por un trabajo artesanal, sin sobresaltos, de toda la vida; nada de arte ni experimentos.

Nacido en 1894, Bottechia vivía en Treviso, de donde ayer salió la etapa. A los 20 años, fue reclutado por los 'bersaglieri' para combatir a los austrohúngaros en la I Guerra Mundial. Aprendió a andar en bici a cañonazos, más bien para escapar de ellos, porque a Bottechia le tocaba transportar metralletas de un lado del frente a otro. No le quedaba más remedio que dar a los pedales todo lo rápido posible todos los días. Montaña arriba, montaña abajo, con aquellos hierros, que menos una bici eran cualquier cosa. Más que flaco, transparente. Por el hambre.

Al acabar la guerra emigró a Francia y ganó los Tours de 1924 y 1925. Se alzó con cuatro etapas cada año. Fue el primer italiano en ganar el Tour y el primer ciclista de la historia en vestir el maillot amarillo del primer al último día (en 1924). Se instaló en Francia. Allí se comía. En 1926 ganó una etapa de la Vuelta al País Vasco. Su última victoria antes de morir asesinado en una cuneta de Venecia por los fascistas en 1927, a los 32 años.

Las matemáticas

La última batalla del Giro se libra hoy en esas mismas montañas de Bottechia. La organización fue cruel ayer con los ciclistas. Les enseñó los Dolomitas sin tocarlos apenas. Pero sus imponentes cumbres nevadas acompañaron a los ciclistas, allí arriba, todo el día. Y la gente, que no levantaba la vista de la rueda del de delante, no fuera que al mirar viera el Manghen. O el Rolle. O el Monte Avena. Los subirán hoy.

Los cañonazos, si los hay, correrán a cargo de Nibali. Tendrán que ser a diestro, Carapaz (Movistar), y siniestro, Roglic (Jumbo). Porque todo el mundo se fija en el 1:54 de ventaja del ecuatoriano. Todas las facultades de Matemáticas de Italia calculan los números. Pero el Tiburón tampoco tendrá nada que hacer si no aleja al esloveno. Lo tiene solo a 22 segundos, que el exsaltador de esquí le comería sin despeinarse en el primer tramo de la crono final de mañana.

Le gustaría oficiar de artillero a Mikel Landa. Claro que sí. Va en su carácter. Se ve de rosa en Verona. Le dicen que ataque, que tres minutos para él no son nada. Que es el más fuerte. Que free Landa. Pero ha desembarcado en Italia Eusebio Unzue y no va a autorizar ninguna floritura. Vieja escuela. Ayer, en la subida final a San Martino di Castroza, le puso al alavés a tirar del grupo de Carapaz. Un mensaje en toda regla. Salvo que el ecuatoriano reviente, Landa no se podrá mover hoy. O solo podrá hacerlo muy al final, cuando ya no haya peligro para el líder.

Ayer no lo hubo en ningún momento. Todos los favoritos rodaron juntos y así llegaron a meta. Se desentendieron de la etapa, que ganó Esteban Chaves (Mitchelton), después de un año negro. Roglic aprovechó para dejarse ver en cabeza y tratar de decir que está bien. Que vuelve a ser el que era. Eso, a Carapaz no le inquieta. Tiene tres minutos de ventaja. A cuatro segundos de descuento por kilómetro, Roglic necesitaría una crono de 46 kilómetros para remontarle. La de mañana en Verona tiene 17.

Por eso, el duelo es Carapaz-Nibali. En Italia recuerdan cómo acabó con Kruijswijk en 2016, estando mucho más retrasado. Los padres de Carapaz viajan desde Ecuador. Los Dolomitas decidirán otra guerra. Una más.