Ciclismo Sin el gato Froome, los ratones del Ineos se divierten Wout Poels llega a meta victorioso tras una exhibición en el último kilómetro. / AFP Wout Poels gana en el Monte Pipay después de que Kwiatkowski mine la moral de Quintana el día en que Fuglsang (Astana) alcanza el liderato GAIZKA LASA Domingo, 16 junio 2019, 09:37

La séptima etapa del Criterium de Dauphiné confirmó la máxima de que cuando el gato no está, los ratones se divierten. Primero porque fue otra jornada más -y ya van muchas en la presente temporada- en la que la falta de mando en la carrera animó a muchos corredores -algunos bien colocados en la clasificación- a jugar a ciclistas. Y segundo porque fue un día en el que Ineos demostró que vuelve al Tour sin un liderazgo tan sólido como el del Sky de los mejores tiempos pero con un equipazo. No está uno de sus gatos -Chris Froome estará seis meses de baja tras fracturarse el fémur- pero ayer uno de sus ratones, Wout Poels, asustó con un kilómetro final apoteósico y otro, Michal Kwiatkowski, frenó con pasmosa facilidad el ataque de Nairo Quintana (Movistar) en el Monte Pipay.

Pero más allá de que el refrán venga a cuento de lo que pueda pasar en el equipo británico en este Dauphiné sin Froome -distinta será la disciplina con Geraint Thomas y Egan Bernal en el Tour-, lo de la diversión empieza a ser un serio vaticinio para la Grande Boucle que arranca en tres semanas. Lo de los ataques en tromba desde lejos y la dificultad para controlarlos empieza a ser una constante. Ayer debía ser el Mitchelton de Adam Yates -líder de la carrera- quien llevara la prueba atada, pero no pudo. Una numerosa fuga de 22 unidades desafió su autoridad y dos corredores como Alexey Lutsenko (Astana) y Michael Woods (Education First) plantearon un órdago a los favoritos. El primero estaba a solo 30 segundos del amarillo y el segundo, a poco más de un minuto. Rodaron con más de dos minutos y coquetearon con la campanada hasta el último y definitivo puerto. Si no lograron dar la sorpresa fue, en gran medida, por el tren que por detrás se vio obligado a poner Movistar.

Pero tampoco el equipo telefónico se mostró sobrado. Su líder, Nairo Quintana, atacó como marcaba el guion, pero no intimidó al resto de aspirantes. El gato flaqueó y aparecieron los ratones. Pareció que Jakob Fuglsang (Astana) triunfaba con su golpe en la mesa de una carrera sin dueño con un ataque de nivel a 4 kilómetros de la cima.

Nairo Quintana atacó pero además de no poder distanciar a los favoritos, acabó cediendo tiempo

Pero tampoco. Emanuel Buchmann (Bora) se le pegó a su rueda mientras los Yates, Bardet, Pinaut y compañía le tenían a tiro. Y luego llegó el arreón final de Poels. Por detrás, Quintana perdía incluso contacto con el grupo del líder. Diversión hasta el final. Sin dominios. Tres semanas para el Tour. Frótense las manos. Y a todo esto, Tom Dumoulin (Sunweb) abandonando la carrera por molestias en su rodilla.

El Dauphiné termina hoy con una etapa corta, de 113,5 kilómetros, pero con siete puertos de montaña: dos de primera, uno de segunda y cuatro de tercera. Territorio apto para el desmelene. Un reto para el Astana de Fuglsang. ¿Pueden ser el danés y su bloque aspirantes a gobernar el Tour? Hoy la respuesta.

Dennis se luce en Suiza

Las otras incógnitas de cara a la ronda gala se despejan desde ayer en el Tour de Suiza, aunque la contrarreloj inicial de 9,5 kilómetros de ayer sembró más dudas que certidumbres en torno a los favoritos. La ganó el australiano Rohan Dennis (Bahrein), vigente campeón del mundo de la especialidad. Hasta ahí, dentro de lo previsto. Pero la búsqueda de referencias para julio no arrojó conclusiones claras. El británico Geraint Thomas (Ineos), último ganador del Tour, finalizó en decimotercera posición a 17 segundos de Rohan Dennis. Su compañero de equipo, el colombiano Egan Bernal, cedió 23 segundos. A partir de hoy se empezará a ver quién de los dos llega con más galones al Tour.