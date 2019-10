CICLISMO La Fundación Euskadi mantendrá su nombre en el salto de categoría Pese a que se inscribió en un prinicipio como Fundación Orbea en la UCI, en su paso a ProTeam correrá con su denominación de siempre IÑAKI IZQUIERDO Martes, 8 octubre 2019, 07:29

La UCI publicó el sábado la lista de diecisiete equipos que se mantienen en la pugna por tener licencia ProTeam el año que viene -hasta ahora llamada Continental Profesional, relación en la que figuraba la «Fundación-Orbea». Sin embargo, pese a lo que podría parecer, el equipo no cambiará su nombre para la temporada del ascenso de categoría, sino que se mantendrá como Fundación Euskadi, su denominación tradicional.

El motivo de la inscripción como Fundación Orbea se explica porque el plazo estaba abierto hasta el 1 de octubre y hasta esa fecha existía la posibilidad de que se diera de alta el Euskadi-Murias, con lo que habría dos equipo con el mismo nombre, circunstancia que no autorizaba la UCI. Al anunciar el Murias que no continuará en el pelotón, no hay impedimentos para que el equipo presidido por Mikel Landa vuelva a denominarse Fundación Euskadi, cambio que ya fue registrado en la UCI y que el máximo órgano rector del ciclismo mundial ya ha autorizado.

El conjunto naranja tiene previsto hacer público hoy mismo lo que la UCI aireó el sábado, es decir, que da el salto a la categoría Continental Profesional, ahora ProTeam. Antes, como es lógico, ha querido informar directamente a sus socios, proceso que ya ha concluido.

Pese a que no lucirá en el nombre oficial, la participación de Orbea en el proyecto de la Fundación es fundamental. La marca de bicicletas asumirá el peso económico del equipo además, obviamente, de aportar todo el material. Orbea es el proveedor técnico de la Fundación desde siempre y lo ha seguido siendo estos dos últimos años de cohabitación con el Euskadi-Murias, asimismo equipado con bicicletas Orbea. La firma guipuzcoana de ropa Etxeondo también participa en el proyecto.

Alonso y Aranburu siguen

La Fundación Euskadi confirmará en las próximas horas oficialmente su salto de categoría y en breve se irá conociendo asimismo la composición de su plantilla. Los dos guipuzcoano de la actual formación, el urnietarra Mikel Alonso y el zarauztarra Jokin Aranburu continúan en el equipo. Ambos han renovado por dos temporadas.

También se da por hecha la llegada de cuatro guipuzcoanos procedentes del Euskadi-Murias: los bergararras Mikel Aristi y Julen Irizar, el urnietarra y ganador de etapa en la Vuelta a España Mikel Iturria y el lazkaotarra Gari Bravo.