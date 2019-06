Ciclismo Sin freno delantero, pero bronce de Oier Ibarguren Grávalos, Urbano y el azpeitiarra Oier Ibarguren, ayer en el podio de Lorca. / PHOTO GOMEZ SPORT Oier Ibarguren logra el tercer puesto en el Campeonato de España sub 23 pese a sufrir dos caídas en la última bajada por una avería mecánica IÑAKI IZQUIERDO Domingo, 30 junio 2019, 08:06

«Mediada la carrera he notado que me empezaba a fallar el freno delantero, y al final me he quedado sin él. No sé muy bien qué ha podido pasar. Y sin freno, en la última bajada han empezado los problemas. Me he caído dos veces, y aún así he podido ser tercero. Estoy muy, muy contento, porque he hecho todo lo que estaba en mi mano y lo otro ha sido mala suerte». El azpeitiarra Oier Ibarguren (Baqué) logró la medalla de bronce en el Campeonato de España sub 23, lo que ratifica el excelente nivel que está dando en las últimas semanas, con victorias en la Prueba Loinaz en Beasain y en una etapa de la Vuelta a Castellón.

Ibarguren, de 22 años, fue el estilete de la selección vasca en la cita de Murcia, en la que se impuso el andaluz Carmelo Urbano (Caja Rural), ganador de la Vuelta al Bidasoa. Segundo fue el riojano Arturo Grávalos (Fundación Contador). «Se ha corrido muy rápido, con mucha gente al ataque desde la salida. Se ha formado una escapada muy grande, de treinta corredores, y hemos podido coger bastante tiempo», explica el azpeitiarra.

«Me he visto muy bien y en los ataques del último puerto he respondido sin problemas cuando se ha roto todo y nos hemos quedado cuatro solos en cabeza (los tres medallistas más Roger Adriá, del Lizarte). Pero para entonces, ya se habían dado cuenta de que iba sin freno y la bajada ha sido lo que ha decidido, porque sabían que si llegábamos al sprint podía ser el más rápido. Tenía muchas opciones para ganar o al menos ser segundo, pero no me he quedado con pena porque he hecho todo lo que podía».

«Me daría pena tener que colgar la bici, pero soy consciente de la realidad; no quiero correr en élite»

La carrera se definió a 20 kilómetros de meta, cuando Ibarguren, Urbano y Adriá alcanzaron al riojano Grávalos, que marchaba por delante. El cuarteto se jugó las medallas en el Alto del Castillo de Lorca. Roger Adriá atacó dos veces, pero tanto Urbano como Ibarguren respondieron con facilidad, mientras Grávalos sufría.

El técnico descenso acabaría por decidir la carrera. Ibarguren, en dos ocasiones, y Adriá perdieron sus opciones al irse al suelo en la bajada del Castillo y dejaron en cabeza a Grávalos y Urbano. Pero el riojano, en una curva ya en Lorca, perdió el control de su bicicleta franqueando el camino a la victoria al malagueño de Coín, que entró en solitario y en línea de meta.

La de Ibarguren es la tercera medalla guipuzcoana en los campeonatos, tras el oro de Xabier Mikel Azparren (Laboral Kutxa) en la contrarreloj sub 23 y la de Gorka Izagirre (Astana) en la de profesionales. Ayer, otros guipuzcoanos que acabaron la carrera fueron Unai Iribar (23º), Aritz Kortabarria (Eulen, 61º) y Jon Agirre (Baqué, 70º).

Oier Ibarguren reconoce que atraviesa «un bonito momento de forma. Estoy disfrutando, viéndome delante en las carreras». Está andando en todos los terrenos. En el Gervais fue tercero en el campeonato de Gipuzkoa contrarreloj, y en la carrera de Tolosa, muy dura y en principio no muy favorable para su físico potente, también estuvo muy delante.

Quiere aprovechar ese estado de forma. «¿Mis próximos objetivos? Ir a saco a todas las carreras que pueda para disputar. Y a pasarlo bien».

«O profesionales o dejarlo»

El corredor azpeitiarra quiere disfrutar de la competición aquí y ahora, pero aún no tiene definido su futuro. «Todavía no tengo nada para el año que viene, pero una cosa sí tengo clara: si no paso a profesionales este año, dejo la bici. Me daría pena, pero soy consciente de la realidad. Este es el momento, porque no quiero correr en élite. No le veo sentido. Es todo o nada ahora».

Por el momento, no ha recibido propuestas. «¿Que cómo lo veo? Creo que puede existir alguna oportunidad, con el Euskadi-Murias, la Fundación Euskadi y el Caja Rural en el pelotón. Veremos a ver si se abre alguna puerta, a ver si alguien se fija en mí». Desde luego, motivos para fijarse en él está dando el azpeitiarra. Hasta cuando se queda sin frenos en mitad de una carrera.