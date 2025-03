Filippo Ganna rueda más rápido que Ayuso y que sí mismo

Joseba Lezeta San Sebastián Lunes, 10 de marzo 2025, 18:51 Comenta Compartir

Filippo Ganna exhibió al cien por cien sus cualidades de rodador en la contrarreloj inaugural de la Tirreno-Adriático, un ida y vuelta sobre 11,5 kilómetros donde no cabía engaño posible. Valía meter todo el desarrollo y pedalear al límite con un cálculo exacto de las fuerzas.

La barba que Ganna luce en la actualidad puede que no le haga gracia al biomecánico del Ineos, pero de momento no supone obstáculo suficiente para apartarle de las victorias en esta modalidad, la suya. Superó a Juan Ayuso, su principal rival, segundo a 23 segundos, la misma diferencia que hubo entre el segundo y el decimoséptimo. Ganna corrió en otra dimensión.

Además se superó a sí mismo. Ostentaba Ganna el récord de velocidad en el circuito de Lido de Camaiore, de nuevo punto de salida de la Carrera de los dos mares. En su victoria de 2023 circuló a una velocidad media de 55,438 km/hora. Esta vez alcanzó los 56,174, ligeramente por debajo de los 56,636 que registró en la prueba en 2020, pero no en el paseo marítimo de esta localidad de la Toscana, sino en San Benedetto del Tronto, en la costa adriática.

Irradiaba felicidad Ganna con el maillot azul de líder. «Es un buen resultado. Estoy muy contento. Creo que he hecho una contrarreloj realmente buena. Tenía muchas ganas de hacerlo bien esta semana. Me he entrenado mucho y, por fin, he empezado a sentirme muy bien sobre la bicicleta».

Se refirió el corredor del Ineos a la mejora obtenida respecto a sus prestaciones del año pasado sobre el mismo recorrido. «Sin duda, es positivo rebajar 26 segundos el tiempo de 2024. Es muy bonito. Ahora solo quiero recuperarme bien y ver qué pasa este martes camino de Follonica –el recorrido es llano–. Las piernas me van bien».

El resultado no disgustó a Ayuso, segundo. «Creo que he hecho una buena carrera, sobre todo para la clasificación general. La actuación de Ganna ha sido increíble, así que le felicito. De vuelta del único giro del trazado, no he tenido las sensaciones que esperaba. La idea para los próximos días es mantenernos en cabeza e intentar ganar tiempo. Probablemente llueva, así que contará cada día».

Doblete de Merlier

Tim Merlier (Soudal) ha aprovechado a la perfección y con autoridad las dos primeras oportunidades de sprint brindadas por la París-Niza. Doblegó al resto de los hombres rápidos el domingo en la llegada a Le Perray-en-Yvelines y repitió ayer en Bellegarde. Cambiaron los rivales directos, no así el resultado.

Las caídas en el pelotón se sucedieron en los últimos cincuenta kilómetros de la etapa. El propio Merlier se vio involucrado en una de ellas. Sin consecuencias físicas, montó de nuevo sobre la bicicleta y se reintegró al gran grupo apoyado en otros corredores y al abrigo de los vehículos de equipo. Después encontró la colocación apropiada para arrancar el sprint a la distancia que le conviene y le gusta.

La prueba entra este martes en otra dinámica con la disputa de una contrarreloj por equipos sobre 28,7 kilómetros entre el circuito de Magny-Cours y Nevers. Su peculiaridad consiste en que vale el tiempo del primer corredor.

Romans Vainsteins, detenido

Romans Vainsteins, exciclista ganador del Mundial de fondo en ruta en 2000, fue detenido este lunes en el aeropuerto de Bérgamo, en Italia. Fuentes policiales apuntan que el arresto se debe «al incumplimiento de sus obligaciones familiares». Al parecer, el letón de 52 años no pasaba la pensión a su exesposa.

