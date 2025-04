La Federación Guipuzcoana lamenta haberse quedado «sola» en su propuestas de aplazar el ciclismo en las zonas rojas

Iñaki Izquierdo Sábado, 24 de abril 2021, 09:45 Comenta Compartir

La Federación Guipuzcoana de Ciclismo (GTXE) lamenta haberse quedado «sola no, solísima» en su propuesta de aplazar el ciclismo en las zonas rojas de pandemia. La temporada sigue sin cambios y este fin de semana hay carreras en Lazkao (aficionados, hoy, 9.30 horas) y Beasain (mujeres, mañana, 9.30).

El presidente, Juanjo Gozalo, explica que «la Federación no está de acuerdo con que organizadores, equipos y ciclistas salgan de zonas rojas para ir a correr. No creemos prioritario que un cadete salga de una localidad en rojo para ir a correr a Respaldiza (mañana, campeonato de Euskadi). Nos parece que había que hacer un ejercicio de responsabilidad».

Sin embargo, la normativa del Gobierno Vasco autoriza el deporte federado y la GTXE advierte de que en estas circunstancias el orden de responsabilidades es ayuntamientos, organizadores y Federación Vasca, con la Guipuzcoana en última instancia.

Gozalo explica que «pedimos un aplazamiento de quince días, dadas las últimas cifras de la pandemia. Pero si organizadores y ayuntamientos deciden no suspender y los ciclistas van a correr, no podemos hacer nada. Que no estemos de acuerdo no significa que no vayamos a estar ahí. Todo lo contrario, vamos a colaborar y apoyar en todo, aunque no estamos de acuerdo».

Reconoce que «nos hemos quedados solos, pero mantenemos nuestro llamamiento a la responsabilidad«.