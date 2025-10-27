Fechas confirmadas para La Itzulia, la Itzulia Women y la Clásica San Sebastián de 2026 La organización ha anunciado cuando se celebrarán las tres grandes pruebas ciclistas de la próxima temporada

Ya hay fechas para las tres grandes citas del ciclismo vasco de la próxima temporada. Así lo ha hecho saber la organización de la Itzulia mediante un comunicado donde ha anunciado cuándo se disputarán la Itzulia, la Itzulia femenina y la Clásica San Sebastián.

El pistoletazo de salida lo dará la Itzulia, una de las carreras más prestigiosas del calendario, que se disputará del 6 al 11 de abril y que reunirá a los mejores equipos del pelotón internacional. Además un día más tarde de que concluya la prueba, el día 12, aquellos aficionados que lo deseen tendrán la oportunidad de vivir la experiencia desde dentro, permitiéndoles recorrer parte de los tramos y puertos que habrán marcado los profesionales.

La emoción continuará con la categoría femenina, que tendrá lugar un mes más tarde, del 15 al 17 de mayo. Consolidada ya como una referencia del calendario, esta prueba volverá a ofrecer tres intensas jornadas de ciclismo al más alto nivel por las carreteras vascas.

Por último, el broche de oro lo pondrá la Clásica San Sebastián, que se celebrará el 1 de agosto. La tradicional cita veraniega volverá a la capital guipuzcoana, manteniendo su posición como una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo internacional y donde volverá a llenar las calles de Donostia de buen ambiente.

