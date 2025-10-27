Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciccone celebra la victoria de la pasada edición de la Clásica San Sebastián Arizmendi

Fechas confirmadas para La Itzulia, la Itzulia Women y la Clásica San Sebastián de 2026

La organización ha anunciado cuando se celebrarán las tres grandes pruebas ciclistas de la próxima temporada

Álvaro Guerra

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Ya hay fechas para las tres grandes citas del ciclismo vasco de la próxima temporada. Así lo ha hecho saber la organización de la Itzulia mediante un comunicado donde ha anunciado cuándo se disputarán la Itzulia, la Itzulia femenina y la Clásica San Sebastián.

El pistoletazo de salida lo dará la Itzulia, una de las carreras más prestigiosas del calendario, que se disputará del 6 al 11 de abril y que reunirá a los mejores equipos del pelotón internacional. Además un día más tarde de que concluya la prueba, el día 12, aquellos aficionados que lo deseen tendrán la oportunidad de vivir la experiencia desde dentro, permitiéndoles recorrer parte de los tramos y puertos que habrán marcado los profesionales.

La emoción continuará con la categoría femenina, que tendrá lugar un mes más tarde, del 15 al 17 de mayo. Consolidada ya como una referencia del calendario, esta prueba volverá a ofrecer tres intensas jornadas de ciclismo al más alto nivel por las carreteras vascas.

Por último, el broche de oro lo pondrá la Clásica San Sebastián, que se celebrará el 1 de agosto. La tradicional cita veraniega volverá a la capital guipuzcoana, manteniendo su posición como una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo internacional y donde volverá a llenar las calles de Donostia de buen ambiente.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  4. 4 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  8. 8 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros
  10. 10 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fechas confirmadas para La Itzulia, la Itzulia Women y la Clásica San Sebastián de 2026

Fechas confirmadas para La Itzulia, la Itzulia Women y la Clásica San Sebastián de 2026