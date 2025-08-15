Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ciclismo

Fallece a los 100 años Bernardo Ruiz, historia del ciclismo

Natural de Orihuela, fue el primer corredor español en pisar el podio del Tour de Francia y ganó la Vuelta de 1948

J. Gómez Peña

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

El ciclismo español ha perdido parte de su memoria. Bernardo Ruiz, centenario de Orihuela, el primer corredor español en subir al podio del Tour en ... 1952 –tras Coppi y Okers– y el encargado de recordar a diferentes generaciones como era aquel ciclismo de postguerra en el que él creció y amasó un palmarés muy a tener en cuenta, falleció este jueves a los 100 años. Triple campeón de España (y también llegó a serlo en Montaña), ganador de la Vuelta de 1948, de dos etapas del Tour, de una del Giro... Su trayectoria como ciclista fue de 1946 a 1958.

