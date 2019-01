Ciclismo Ewan gana su primera carrera con el Lotto EFE DV Lunes, 14 enero 2019, 12:49

El australiano Caleb Ewan ganó la primera carrera del año y alzó los brazos en meta por primera vez con el maillot del Lotto Soudal. Se impuso en un sprint reducido del critérium Down Under Classic a Peter Sagan y Alex Edmondson. Esta cita benéfica, que no entra en el calendario World Tour, es la antesala del Tour Down Under que empieza esta noche, también en Austrlia.