Jonathan Lastra aún con el maillot de Cofidis, equipo del que procede. Sprint Cycling
Ciclismo

Euskaltel-Euskadi cierra su plantilla con el fichaje del veterano Jonathan Lastra

El ciclista bilbaíno, de 32 años, firma por una temporada y completa el equipo naranja

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:13

Jonathan Lastra vestirá la próxima temporada el maillot naranja del Euskaltel-Euskadi, que con su incorporación da por cerrada la plantilla de cara a la ... temporada 2026. El ciclista vizcaíno, de 32 años, llega a la formación vasca tras competir al máximo nivel los tres últimos años con el Cofidis y, anteriormente, sumó siete temporadas en el Caja Rural-RGA, lo que debe convertirle en una de las referencias del equipo.

