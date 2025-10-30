Euskaltel-Euskadi cierra su plantilla con el fichaje del veterano Jonathan Lastra

Jonathan Lastra vestirá la próxima temporada el maillot naranja del Euskaltel-Euskadi, que con su incorporación da por cerrada la plantilla de cara a la ... temporada 2026. El ciclista vizcaíno, de 32 años, llega a la formación vasca tras competir al máximo nivel los tres últimos años con el Cofidis y, anteriormente, sumó siete temporadas en el Caja Rural-RGA, lo que debe convertirle en una de las referencias del equipo.

«Para mí, fichar por el Euskaltel-Euskadi es volver al inicio de cuando empecé a ver ciclismo», ha comentado Lastra. «La verdad es me enamoré del ciclismo con la Marea Naranja. Seguía a Samu, Igor Antón, que después fue compañero de entrenamientos, los Izagirre, Pello, mucha gente que veía de niño. Gracias a ello, empecé a pedalear. Así que formar parte del Euskaltel-Euskadi es algo único porque representa lo que todos los vascos disfrutamos de pequeños, todo lo que ha sido y lo que somos. Estoy muy agradecido», ha señalado.

Lastra llega al conjunto naranja tras un año «complicado» y «tener la oportunidad de estar aquí me permite poder volver a pelear por las carreras. Ese será mi principal objetivo, además de ayudar a los jóvenes. Soy consciente de que ya llevo unos cuantos años en el ciclismo y es algo que me gusta, ayudar y aconsejar a los jóvenes».

Con esta incorporación el Euskaltel-Euskadi cierra una plantilla de 20 corredores, 14 vascos, cara al próximo año, tras seis incorporaciones y cuatro renovaciones. El equipo lo componen Jon Agirre, Yago Agirre, Nicolás Alustiza, Unai Aznar, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Samuel Fernández, Ander Ganzábal, Paul Hennequin, Xabier Isasa, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Jordi López, Gotzon Martín, Iker Mintegi, Jokin Murguialday, Louis Sutton, Gari Ugarte, Axel van der Tuuk y Danny van der Tuuk.

Jon Aberasturi, Iker Bonillo, David Dekker, Márton Dina, Andoni López de Abetxuko y Unai Zubeldia no continuarán en el equipo