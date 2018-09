Hoy es un día muy, muy grande para el ciclismo vasco. Euskadi ha vuelto al primer nivel mundial y ha vuelto a lo grande, ganando en una cima mítica, una de las etapas reinas de la Vuelta a España.

Otros proyectos necesitaron de muchísimo dinero, muchísimo apoyo. Nosotros hemos conseguido esto trabajando como trabajamos los vascos, sobre todo, con humildad, con seriedad. Creyendo en el proyecto, apoyándonos en una empresa como Murias que es la que ha luchado para que estemos aquí y, sobre todo, con un grupo humano que ha creído realmente en mí y que ha creído en el proyecto.

Y que ha hecho que hayamos sabido explotar el talento que tienen estos chavales. Que lo hayamos conseguido sacar a relucir de una manera increíble para cumplir unos sueños que eran impensables, pero que nosotros los hemos conseguido por haber creído.

A partir de ahí, en adelante, creo que no podemos decir más que Euskadi ha vuelto al primer nivel mundial, ganando como ha ganado Óscar. Creo que ya sobran las palabras y los hechos ponen a cada uno en su sitio. Si ahora viene un helicóptero y me lleva a casa, ya he dado lo que tenía que dar.