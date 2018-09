Ciclismo Euskadi no presenta equipo femenino en el estatal de pista La ausencia de la selección femenina ha provocado dos quejas ante la Vasca por parte de la Federación Guipuzcoana I. I. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 20 septiembre 2018, 08:16

La Federación Vasca de Ciclismo no presenta selección femenina en el Campeonato de España de pista élite y sub 23 que se disputan desde mañana en Valencia. El seleccionador masculino, Asier Maeztu, sí ha convocado a un equipo. La ausencia de la selección femenina ha provocado dos quejas ante la Vasca por parte de la Federación Guipuzcoana, que no comparte la decisión del seleccionador femenino, Ander Altuna, también técnico de la Española.

La consecuencia es que las ciclistas vascas acudirán a Valencia con sus equipos. Son seis: Tania Calvo y Eukene Larrarte (Gipuzkoa-Ogi-Berri), Ana Usabiaga, Irene Usabiaga y Ziortza Isasi (Eustrak-Euskadi) y Ane Iriarte (Bizkaia-Durango). En la Guipuzcoana lamentan que Eukene Larrarte y Ane Iriarte, campeona y subcampeona de americana el año pasado, no puedan aspirar al título, ya que al pertenecer a equipos diferentes no pueden correr juntas.

Eukene Larrarte fue crítica en Facebook. «Aunque les haya transmitido mi interés de ir con Euskadi, todavía no se me ha comunicado ninguna razón contundente de la no selección. Lo que de verdad me duele es que como siempre las perjudicadas somos las féminas».