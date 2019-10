Ciclismo Mikel Alonso: «Nos encontraremos más nivel y nos tocará sufrir, pero es un sueño» Mikel Alonso. / F. E. Ciclista F. Euskadi I. I. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 9 octubre 2019, 07:25

Mikel Alonso (Urnieta, 23 años) afronta con ilusión el salto a ProTeam de la Fundación Euskadi, su equipo desde aficionados y con el que ha cubierto sus dos temporadas de profesional.

- La Fundación Euskadi sube de categoría. ¿Qué espera?

- El salto va a ser grande. Estoy contento, porque el sueño que tenía desde pequeño era ser ciclista y poder competir con los mejores, y se va a cumplir.

- ¿Se ve preparado?

- Creo que puedo andar mejor. Al final, competir a mayor nivel nos hará mejores ciclistas. La competición es lo que te da el nivel. Si corres en Continental, tienes nivel Continental y si corres en World Tour, World Tour. La motivación con el salto de categoría es grande. Y la satisfacción. Nos toca devolver la confianza que el equipo ha puesto en nosotros.

- ¿Ha renovado por dos años?

- Sí. Por edad, era obligatorio que nos hicieran dos años de contrato. Da tranquilidad.

- El salto a ProTeam le llega en un buen momento, con 23 años y dos ya en profesionales...

- Me llega en el momento perfecto. Sé que me voy a encontrar más nivel en las carreras y que tocará sufrir más, pero es un sueño.

- Puestos a soñar, ¿qué carrera le gustaría disputar?

- Las de casa, la Itzulia y la Clásica de San Sebastián. Son las carreras que nos gustaría correr a todos, así que no será nada fácil ganarse un puesto.

- ¿Cómo ha sido 2018?

- Dividiría mi temporada en dos partes, la primera marcada por la mala suerte con las lesiones debido a dos caídas. Estuve con la espalda tocada y con problemas en el cartílago de la rodilla. En junio volví otra vez a competir y al tener continuidad pude dar un rendimiento más cercano a mi nivel. Cuando vas a trancas y barrancas no das tu mejor versión.

- ¿Está satisfecho con el balance general del año?

- Estoy bastante contento. Cuando he tenido continuidad he visto que tengo capacidad de dar un nivel alto. Llevo ya cinco años en este equipo y me siento como en familia.

- Después de dos años de profesional, ¿ya tiene claro cuál es su sitio en el pelotón?

- Este año nos hemos centrado más en trabajar las llegadas. Al principio me costó, porque tuve que coger más peso, pero tanto el equipo como yo tenemos cada vez más claro que esa es la apuesta.

- En el ciclismo actual, cada vez más carreras se deciden en grupo.

- Estoy convencido de eso. Creo que es importante conocerte a ti mismo y actuar en función de tus características. Creo que soy bastante hábil en las llegadas y tengo que ir por ahí. Cada vez hay más carreras que terminan al sprint y tener gente rápida es clave en todos los equipos. Con esta apuesta, me veo a mí mismo con más oportunidades.