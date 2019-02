Ciclismo Daryl Impey, campeón de Sudáfrica contra el crono por octava vez Sábado, 9 febrero 2019, 08:46

Daryl Impey (Mitchelton), ganador del Tour Down Under, sigue con su racha victoriosa y ganó en Pretoria el Campeonato de Sudáfrica de crono, su octavo título de contrarreloj. Impey, quien tiene el récord de victorias en contrarreloj a nivel nacional, dominó el recorrido de 52 kilómetros, y ganó con un minuto y once segundos respecto a Stefan De Bod (Dimension Data) en la línea de meta. Tercero fue Louis Meintjes, también del Dimension Data, a casi dos minutos del ganador.