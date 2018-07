Ciclismo «Correr con profesionales es un premio para los chavales» Los siete ciclistas del Ampo, ayer junto a su hotel en Portugal. / DV El Ampo disputa desde hoy el GP de Portugal N2, en el que coincidirá entre otras formaciones con Euskadi-Murias, Caja Rural y Fundación Euskadi OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 18 julio 2018, 07:15

Hasta cuatro equipos euskaldunes van a participar desde hoy en el Gran Premio de Portugal N2, una nueva prueba profesional de categoría 2.2 que contará con 20 formaciones: doce portugueses -nueve de categoría Continental- y ocho foráneos. Entre estos, están Caja Rural-RGA y Euskadi-Murias (Continental Pro), Fundación Euskadi (Continental) y el conjunto amateur AMPO.

Sin «nada que perder y mucho que aprender», la escuadra guipuzcoana afronta «con mucha ilusión» una carrera en la que durante cinco días se van a medir con rivales de mayor entidad. «Estamos haciendo una bonita temporada en el calendario amateur, y hemos querido premiar a los chavales con la oportunidad de correr con profesionales», indica su director, Mikel Gaztañaga.

La invitación les llegó gracias a la relación que el de Itsasondo mantiene con el exciclista André Cardoso, con quien coincidió durante su etapa como auxiliar en el Caja Rural. El portugués forma parte de la organización, que tiene en Cándido Barbosa a una de sus cabezas visibles. «Al principio les dijimos que no porque contábamos con correr la Vuelta a Zamora, pero al final esta no pudo ser y nos hicieron hueco. Por dureza y nivel es una prueba asumible para un equipo joven como el que llevamos, todos sub 23 de primero a tercer año», explica Gaztañaga. Ha viajado con Jokin Aranburu, Xabier Murgiondo, Mikel Paredes, Unai Iribar, Iker Ballarin, Asier Etxeberria y Gaizka Sotil. Los seis primeros han logrado sendos triunfos. El séptimo lo firmó Xabier Mikel Azparren en el Gervais.

«Más que el número de victorias, valoro cómo estamos andando, dando siempre la cara. El domingo Ballarin fue segundo en Leintz Gatzaga, pero mi valoración de la carrera sería la misma aunque hubiésemos ganado», apunta Gaztañaga.

El GP Portugal N2 discurrirá por la carretera que recorre el país luso de norte a sur y da nombre a la carrera. Considerada una especie de Ruta 66 a la portuguesa, la N2 recorre 738,5 kilómetros de Chaves a Faro, inicio y final de la ronda. Las cinco etapas tienen entre 140 y 172 kilómetros, para un total de 746,6. «Las más duras son las dos primeras. Las otras son más llanas pero en Portugal siempre hay emboscadas».

Varios guipuzcoanos

Por su parte, el siete del Euskadi-Murias que dirigirá David Echavarri lo integran los bergararras Mikel Aristi y Julen Irizar más Ander Barrenetxea, Cyril Barthe, Aitor González, Enrique Sanz y Gotzon Udondo. La Fundación Euskadi alinerá al urnietarrra Mikel Alonso, el lazkaotarra Iker Azkarate, Txomin Juaristi, Gotzon Martín, Ibai Azurmendi, Diego López y Juan Antonio López-Cózar. Y Caja Rural, al leaburuarra Jon Irisarri, Gonzalo Serrano, Álvaro Cuadros, Fabricio Ferrari, Justin Oien y Yannis Yssaad, con el técnico hernaniarra Eugenio Goikoetxea.