La Copa del Mundo de ciclo-cross arranca en Tábor sin Van der Poel y sin Van Aert

La Copa del Mundo echa a andar mañana en el circuito de Tábor (República Checa). Es la primera de las diez pruebas puntuables dentro ... de un calendario que incluye Flamanville (Francia), Terralba (Italia) y la gira belga por Namur, Amberes, Koksijde, Gavère, Dendermonde y Zonhoven ante de acabar en Benidorm el 18 de enero.

Michael Vanthourenthout, Thibau Nys, Toon Aerts –reciente campeón de Europa–, Lars van der Haar, Joran Wyseure, Pim Ronhaar, Niels Vandeputte Laurens Sweeck y Joris Nieuwenhuis parten como principales candidatos a la victoria. También Felipe Orts rondará las primeras posiciones.

Teledeporte, además de Eurosport, retransmite en directo la prueba: desde las 13.55 la femenina y a las 14.20 la masculina.

Mientras, Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Tom Pidcock no han iniciado aún su campaña invernal. El neerlandés, siete veces campeón del mundo de la modalidad, acumula horas de entrenamiento en Calpe a la espera de decidir cuál será su primera aparición. Duda entre Amberes el sábado 20 de diciembre, Koksjide al día siguiente u Hofstade, dentro del circuito X20, el lunes 22, con las navidades a la vuelta de la esquina. Se lo rifan.

Hoy en Ametzaga

Más cerca, en el concejo alavés de Ametzaga, se disputa el Trofeo San Andres hoy a partir de las 9.30 horas. Empiezan los máster y terminarán los élites y sub-23 hombres, cuya salida se dará a las 13.00.