La Copa del Mundo de ciclo-cross arranca en Tábor sin Van der Poel y sin Van Aert
Los especialistas belgas, con Thibau Nys al frente, y los neerlandeses parten como favoritos en la cita de mañana en Chequia
Luca Corsi
Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00
La Copa del Mundo echa a andar mañana en el circuito de Tábor (República Checa). Es la primera de las diez pruebas puntuables dentro ... de un calendario que incluye Flamanville (Francia), Terralba (Italia) y la gira belga por Namur, Amberes, Koksijde, Gavère, Dendermonde y Zonhoven ante de acabar en Benidorm el 18 de enero.
Michael Vanthourenthout, Thibau Nys, Toon Aerts –reciente campeón de Europa–, Lars van der Haar, Joran Wyseure, Pim Ronhaar, Niels Vandeputte Laurens Sweeck y Joris Nieuwenhuis parten como principales candidatos a la victoria. También Felipe Orts rondará las primeras posiciones.
Teledeporte, además de Eurosport, retransmite en directo la prueba: desde las 13.55 la femenina y a las 14.20 la masculina.
Mientras, Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Tom Pidcock no han iniciado aún su campaña invernal. El neerlandés, siete veces campeón del mundo de la modalidad, acumula horas de entrenamiento en Calpe a la espera de decidir cuál será su primera aparición. Duda entre Amberes el sábado 20 de diciembre, Koksjide al día siguiente u Hofstade, dentro del circuito X20, el lunes 22, con las navidades a la vuelta de la esquina. Se lo rifan.
Hoy en Ametzaga
Más cerca, en el concejo alavés de Ametzaga, se disputa el Trofeo San Andres hoy a partir de las 9.30 horas. Empiezan los máster y terminarán los élites y sub-23 hombres, cuya salida se dará a las 13.00.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión