Ciclismo El Club Ciclista Irunés sopla 50 velas Directivos del Club Ciclista Irunés y el concejal de Deportes de Irun, Pedro Alegre, el tercero por la derecha. / F. De la Hera Entre los actos para celebrar las bodas de oro destaca una charla el jueves que viene con Manolo Saiz, Marino Lejarreta, Leire Olaberria, Ramón Mendiburu y Juanma Garate IÑIGO ARISTIZABAL Viernes, 15 marzo 2019, 13:55

En el último tercio del siglo XIX ya se celebraban carreras en Irun pero fue en 1969 cuando se fundó el Club Ciclista Irunés, que este año celebra sus bodas de oro con eventos deportivos, una exposición fotográfica retrospectiva, la Marcha Cicloturista Juanma Garate y una atractiva charla-coloquio sobre 'La evolución del ciclismo de competición en los últimos cincuenta años'.

Con permiso del resto de actividades, esa charla que se celebrará el próximo jueves brilla con luz propia. En el centro cívico Palmera Montero estarán y hablarán de ciclismo Manolo Saiz, Marino Lejarreta, Leire Olaberria, Ramón Mendiburu y Juanma Garate, el último profesional salido de la cantera del C.C. Irunés y que ahora forma parte de la junta directiva.

Aunque la preside Lusan Sánchez, quien lleva las riendas de los actos del cincuentenario es Juanjo Garagarza, quien recuerda los inicios del ciclismo en Irun:«El archivo municipal tiene referencias de que en la década de los 80 del siglo XIX se celebraron las primeras 'carreras de velocípedos' en la Alameda de Urdanibia, que posteriormente se trasladaron al velódromo de Shabaldi, donde actualmente se ubica la plaza del Ensanche».

Un año señalado fue 1896 porque se celebró la prueba ahora conocida como Gran Premio San Pedro-Clásica de Irun, la más veterana del calendario estatal.

Posterior a la creación de esta carrera, en los primeros años del siglo XX«el ciclismo en Irun vivió un auge, con frecuentes desafíos y apuestas entre las figuras de la época, hasta consolidarse en los años veinte con una sección del Real Unión Club». El velódromo del Stadium Gal, que rodeaba al campo de fútbol, se inauguró en 1950 y ese mismo año acogió el final de una etapa de la Vuelta a España.

Fundación por obligación

Nos acercamos a la fecha de la fundación y en los años previos la actividad ciclista en Irun tuvo un contratiempo que a la postre derivó en la creación del club.

Cuenta Garagarza que «Carlos Rodríguez llevaba a los chavales a las carreras porque era el de mayor edad y el que tenía carnet de conducir. Pero, a la hora de acompañar a los corredores, como no estaba homologado como club, no le dejaban seguir las carreras. Ahí se decidió formar el club y posteriormente en 1973 se fundó la escuela de ciclismo, con lo que fue creciendo la actividad. Han pasado cincuenta años y tenemos buena salud. Nos gustaría tener más pero tenemos treinta corredores de las categorías alevín, infantil y cadete. Igual en unos años sale otro Juanma Garate, como antes salieron otros». Pablo Uharte, uno de los fundadores del club, amplía la lista con «José Antonio Martiarena, Vicente Iza, José Luis Mayoz o José Luis Jaimerena, actual director del Movistar, y alguno que igual no me acuerdo».

Carreras y una marcha

Además de la mencionada charla del próximo jueves y de una exposición fotográfica sobre la historia del ciclismo en Irun, que se podrá ver del 2 al 7 de abril en la sala de Laboral Kutxa, los eventos deportivos completan el repertorio de las bodas de oro del Club Ciclista Irunés.

Se celebrarán el Campeonato de Gipuzkoa contrarreloj por equipos alevín e infantil (4 de mayo), una prueba de BTT infantil y alevín (1 de junio), el Campeonato de Euskadi cadete (9 de junio), la Clásica San Pedro (29 de junio) y, en el apartado cicloturista, la 'XMarcha Juanma Garate' (16 de junio).