«Con la clavícula rota, ya tengo el carné de ciclista»

Gorka Sorarrain (Caja Rural) se toma con humor su caída en la París-Niza, que le ha supuesto una fractura de clavícula. Ciclista tardío, el ... tolosarra, de 28 años, ha sufrido su primera caída seria. «No me había roto nunca un hueso. Ahora, con la clavícula fracturada, ya tengo el carné de ciclista», bromea aún desde Francia. Este miércoles vuelve a casa para someterse a pruebas médicas en Pamplona.

La caída se produjo el lunes en el tramo final de la segunda etapa. «Fue en el primer paso por meta. Se estrechaba mucho la calzada y a 100 o 200 metros de la meta las vallas la iban cerrando cada vez más. Hubo un frenazo delante, nos tocamos las bicis y nos fuimos al suelo tres o cuatro.El golpe fue fuerte. Nos quedamos ahí dos, el campeón australiano, Durbridge, y yo. Los dos, con la clavícula rota. Al verte caído, ya no puedes hacer mucho más: esperar a la ambulancia, y al hospital».

Las pruebas confirmaron el primer diagnóstico de los médicos de la carrera. «La fractura es limpia, pero hay un leve desplazamiento. Serán los médicos de la mutua del equipo los que evalúen y determinen si hay que operar o no».

El tolosarra se lo toma con resignación. «No se puede hacer nada más que recuperar y descansar. Supongo que empezaré pronto con el rodillo y más adelante ya veremos qué plazos manejamos».

Explica que «dentro de lo malo, no tenía mucho calendario en el mes de abril. Está claro que no llegaré a la Itzulia, pero supongo que estaré en condiciones para afrontar el programa previsto para mayo y junio». La caída ha puesto el remate a un inicio de temporada que no estaba saliendo como quería Sorarrain. «Después de un buen invierno, sin problemas físicos, me estaba encontrando bien pero tuve una caída en el AlUla Tour y se me complico porque se infectó la herida. Después, he corrido la Clásica Figueira y la Vuelta al Algarve, pero cogí un virus. No estaba siendo un inicio de año fácil. Sabía que a la París-Niza no llegaba con mi mejor golpe de pedal, pero tenía confianza en que a lo largo de los ocho días iría mejorando. Pero he tenido mala suerte.

«Una carrera muy importante»

Sorarrain lamenta especialmente que la caída haya tenido lugar en la París-Niza. «Es una carrera muy importante para el equipo. Tenemos acceso a correr carreras del World Tour en Volta a Cataluña o Itzulia, pero fuera no es habitual. Eso hacía muy especial correr la París-Niza. Caerte en la segunda etapa con toda la vuelta por delante es una pena.Pero una vez que te das cuenta de lo que tienes, no hay mucho más que hacer y hay que tomárselo con resignación y buen humor, ¡qué se le va a hacer!».

Para el Caja Rural, estar en la 'Carrera del sol' es «muy importante. La invitación fue algo de última hora, pero el equipo la aceptó enseguida, como es lógico. Estamos expectantes con lo que pueda pasar con las invitaciones para la Vuelta a España. Tenemos esperanzas, pero no información. Estamos esperando a ver si salen y podemos estar dentro».

Sorarrain tiene 28 años pero esta es su segunda temporada completa en el ciclismo profesional, después de que mediado 2023 pasara de Sicasal portugués al Caja Rural, después de su brillante Campeonato de España (5º). Antes, solo había competido como ciclista en 2022. Antes era jugador de baloncesto, pero con la pandemia compró una bici, empezó a andar y le entró el gusanillo de probar en las carreras.

Debutó directamente como élite y lo hizo como independiente, sin equipo en las carreras del calendario vasco, hasta que mediada la temporada el Baqué le propuso incorporarse a su plantilla. Ganó en Berriatua y en Gernika. Pasó a compaginar el ciclismo con su trabajo como ingeniero eléctrico en la empresa SAPA.

En verano de 2023 fichó por el Caja Rural y cogió una excedencia para dedicarse solo al ciclismo. El lunes se ganó el carné de ciclista al chocar contra el asfalto francés.