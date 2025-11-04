Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorka Izagirre, Unai Galarraga, Jon Enrique y Abraham Olano en la presentación de la prueba. Zabala

Un ciclo-cross de Ormaiztegi renovado

La 53ª edición de la prueba internacional se presenta con cambios en el circuito, previsión de barro y ciclistas como Ion Izagirre y Benjamín Noval

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:06

El Salón de Cultura de Ormaiztegi acogió este martes la presentación oficial del 53º Gran Premio Internacional de ciclo-cross de Ormaiztegi, una de las ... pruebas más emblemáticas del calendario. La cita, que se celebrará el doming, promete emoción, barro y espectáculo en un circuito que mantiene la esencia de siempre, aunque incorpora algunas modificaciones en su recorrido.

