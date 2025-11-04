Un ciclo-cross de Ormaiztegi renovado

El Salón de Cultura de Ormaiztegi acogió este martes la presentación oficial del 53º Gran Premio Internacional de ciclo-cross de Ormaiztegi, una de las ... pruebas más emblemáticas del calendario. La cita, que se celebrará el doming, promete emoción, barro y espectáculo en un circuito que mantiene la esencia de siempre, aunque incorpora algunas modificaciones en su recorrido.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de Ormaiztegi, Jon Enrique Galarza, Abraham Olano, en representación de la Federación Gipuzkoana de Ciclismo, y los miembros de la asociación Ormaiztegiko Txirrindularien Lagunak, Gorka Izagirre (exciclista de Movistar, Astana y Cofidis, entre otros) y Unai Galarraga, organizadores del evento.

Izagirre subrayó la importancia de esta prueba: «Se trata de la tercera más antigua del mundo y la más antigua a nivel estatal, y debemos darle el valor que se merece». Por su parte, Olano destacó el esfuerzo del club local para mantener viva una competición «que forma parte de la historia del ciclo-cross en Euskadi».

Vuelve la bajada de Antonene

El recorrido volverá a atravesar el núcleo urbano de Ormaiztegi, un trazado que combina tramos técnicos con zonas rápidas y que, según las previsiones meteorológicas, podría presentar condiciones de barro, tanto por las lluvias de los días previos como por las previstas para la jornada de la carrera. Este factor, habitual en las últimas ediciones, promete ofrecer una competición exigente y espectacular. Una de las novedades destacadas de la edición que llega este domingo es que se recupera el descenso de Antonene, todo un mito de la prueba.

Entre los nombres destacados que tomarán la salida figuran los belgas Wies Nuyens (segundo en el campeonato de Bélgica juvenil y cuarto en el campeonato del mundo), Clément Horny y Antoine Jamin, Benjamín Noval, júnior recientemente fichado por el equipo Ineos, y el ciclista local Ion Izagirre, que acaba de renovar por un año más con el conjunto francés Cofidis, entre otros destacados nombres.

En categoría femenina destacan Anaïs Morichon, Adèle Hurteloup y la campeona de España juvenil, María Beti. Todos ellos encabezarán un cartel de lujo en el que también participarán varias de las principales promesas del ciclo-cross estatal.

La jornada del domingo se iniciará a las 9.00 con la prueba de los máster, seguida por la cadete (9.50) y la júnior (10.45). A las 11.45 será el turno de la categoría élite femenina, y la prueba élite masculina cerrará el programa a partir de las 13.00. Todas las pruebas se podrán seguir en streaming (YouTube: AupaTV).

El sábado, en Elgoibar

Un día antes, el sábado, se celebrará la primera edición del ciclo-cross Besa de Eigoibar, en Mintxeta, desde las 10.00 horas. La prueba élite, a las 13.00.

La carrera se disputará sobre un espectacular circuito cerrado «de unos 2.700-2.800 metros» diseñado en torno a las instalaciones deportivas de Mintxeta (y la campa principal del caserío del mismo nombre) y contará con «entre 200 y 300 participantes de Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cantabria, Castilla-León y Cataluña», avanza el integrante del club Elgoibarko Lagun Taldea y director de la carrera de ciclocross, Imanol Garaizabal, «muy agradecido por el enorme apoyo recibido«.

Tanto el Ayuntamiento como la empresa Besa se han comprometido a apoyar las primeras cuatro ediciones de la nueva carrera de ciclo-cross de Elgoibar; todo un aval que «nos permitirá mirar hacia adelante con la intención de ir asentando el ciclo-cross dentro del calendario deportivo anual de la localidad».