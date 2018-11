La prórroga «El ciclismo se acabó pero la bicicleta no» Satisfecho. Jokin Etxabe dice adiós al ciclismo sin ningún rencor, sino todo lo contrario. / FÉLIX MORQUECHO El ciclista bergararra Jokin Etxabe cuelga la bicicleta a los 24 años con la pena de «no haber tenido una oportunidad en casa» | OSKAR ORTIZ DE GUINEA Sábado, 24 noviembre 2018, 10:10

Jokin Etxabe (Bergara, 1994) no abandona el ciclismo por la puerta grande, pero sí con la cabeza alta. «He disfrutado en la bici hasta el último día y me siento un privilegiado por los dos años que he podido correr en profesionales, pese a que este último la situación económica no fuera la mejor. Y aunque tenía alguna opción para seguir, no me merecía seguir en las mismas condiciones».

Curiosamente, el bergararra responde durante los últimos coletazos de una gripe. «En dos años no había tenido un problema, y ahora ya ves... Me ha dejado baldado. Pero esta mañana he podido dar una vuelta en bici. Lo necesitaba para airearme», sostenía Etxabe el miércoles.

Sus palabras denotan que no ha acabado saturado de ciclismo. «Para nada. Lo habitual suele ser terminar más quemado que la pipa de un indio, pero no es mi caso. Concluye mi etapa en el ciclismo, pero seguiré andando en bici. Te puedo decir que mi última carrera fue la de Altsasu -el 15 de septiembre y fue séptimo- y volví a Bergara en bici. Me salieron 230 kilómetros, y eso no lo haces si no estás disfrutando».

Disputó aquella carrera del Torneo Euskaldun con el maillot del Eiser-Hirumet, equipo en el que se recalificó a mediados de julio tras abandonar la disciplina del equipo Continental franco-japonés Interpro Stradalli. «Por problemas económicos. Llevaba dos meses sin correr y tampoco cobraba. Aún me deben dinero. Y como no quería estar el resto del año sin correr, decidí continuar en aficionados».

Pese a esta experiencia, es difícil sacarle una palabra negativa. «He podido hacer lo que me gusta durante muchos años desde que empecé de pequeño. Y durante este tiempo he visto muchos filtros y compañeros que se iban quedando por el camino. He sido un privilegiado».

Asegura que podría haber vivido una nueva experiencia «en el extranjero», pero se pregunta «de qué habría servido», ya que tras sendos años en el Aevolo estadounidense y el Interpro-Stadalli tiene «la sensación de que se infravalora los resultados que se obtienen en otros calendarios más lejanos».

Une esta circunstancia a su única pena en el momento de la retirada: «No haber tenido una oportunidad en casa. Habiendo equipos vascos, te da más pena. Sobre todo al ver a quiénes han ido fichando».

Mil o mil y pico euros

Se refiere en concreto al Euskadi-Murias, «con seis ciclistas que no son vascos. No hablo por mí, ya que creo que en el pelotón vasco hay corredores del nivel y las características de los que han fichado. Cada equipo es libre de hacer lo que quiera, pero algunos fichajes chocan con la filosofía que luego nos venden».

Con un segundo puesto en una etapa y el tercero en la general del Tour de Indonesia, donde descubrió un ciclismo de masas, considera que en una escuadra de casa habría gozado de «un mejor calendario» y una «mayor continuidad» en las carreras que «seguramente me habría facilitado otra progresión. Mi preparador (Jagoba Arberas) sostiene que tengo el nivel de otros ciclistas que están en un equipo Continental Profesional, pero es difícil demostrarlo si corres poco y lejos de casa».

Por ello, deduce que «no tenía sentido seguir un tercer año cobrando mil o mil y pico euros en la otra punta del mundo. En casa siempre me han apoyado, pero opinan lo mismo. El gasto diario para ser ciclista es importante. Lo tengo claro».

Con dos módulos de grado superior vinculados a la máquina-herramienta y «un buen nivel de inglés» gracias a su etapa en Estados Unidos, Etxabe ya mira al mercado laboral. «Por suerte, antes de pasar a profesionales no descuidé los estudios. Mi próxima tarea será encontrar trabajo, pero siempre que pueda saldré en bici».