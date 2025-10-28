Catalina Soto continuará dos temporadas más en el Laboral Kutxa Euskadi
La ciclista chilena cuenta que «me motiva mucho el proyecto deportivo y humano que tenemos»
Luca Corsi
Martes, 28 de octubre 2025, 18:45
Catalina Soto continuará dos temporadas más, la 2026 y la 2027, en el Laboral Kutxa-Euskadi. La ciclista chilena (2001, Santiago de Chile), pese a ... su juventud, acumula ya seis temporadas como profesional, las dos últimas en la élite con el equipo con el que decidió renovar. Ahora, tendrá la oportunidad de culminar su proyección y desarrollo ciclista y aumentar su competitividad de la mano del conjunto euskaldun.
«Mi renovación por dos años más con el equipo significa la oportunidad de seguir creciendo, tanto a nivel deportivo como personal, dentro de un entorno seguro. Los años 2024 y 2025 han sido de mucho aprendizaje. He tenido la posibilidad de competir en carreras importantes, asumir nuevos roles dentro del equipo, y consolidar mi experiencia en el pelotón internacional. Cada temporada me ha ayudado a entender mejor mis fortalezas y lo que puedo aportar al grupo», señaló.
En cuanto a los objetivos marcados, afirma que «quiero seguir dando pasos firmes en mi desarrollo como ciclista, buscar resultados en pruebas que se adapten a mis características y, sobre todo, seguir aportando al trabajo colectivo del equipo. Me motiva mucho el proyecto deportivo y humano que tenemos, y ver cómo todas seguimos avanzando juntas».
