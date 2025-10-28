Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Catalina Soto, con el maillot de campeona de Chile. E. C.
Ciclismo

Catalina Soto continuará dos temporadas más en el Laboral Kutxa Euskadi

La ciclista chilena cuenta que «me motiva mucho el proyecto deportivo y humano que tenemos»

Luca Corsi

Martes, 28 de octubre 2025, 18:45

Comenta

Catalina Soto continuará dos temporadas más, la 2026 y la 2027, en el Laboral Kutxa-Euskadi. La ciclista chilena (2001, Santiago de Chile), pese a ... su juventud, acumula ya seis temporadas como profesional, las dos últimas en la élite con el equipo con el que decidió renovar. Ahora, tendrá la oportunidad de culminar su proyección y desarrollo ciclista y aumentar su competitividad de la mano del conjunto euskaldun.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7 Fallece José Manuel Ochotorena
  8. 8

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  9. 9 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  10. 10

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Catalina Soto continuará dos temporadas más en el Laboral Kutxa Euskadi

Catalina Soto continuará dos temporadas más en el Laboral Kutxa Euskadi