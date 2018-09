CRONO Castroviejo mejoró su «récord de vatios» Jueves, 27 septiembre 2018, 07:17

Jonathan Castroviejo fue franco ayer: «Ha sido mi mejor contrarreloj. He batido mi récord de vatios en una hora y cinco minutos. Así que poco más puedo hacer. Me vi bastante bien en la primera parte, pero me vine un poco abajo cuando me pasó Dennis».