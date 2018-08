Cañellas bate al legazpiarra Mikel Mujika en Zegama

El balear Xavi Cañellas (Caja Rural) batió al sprint al legazpiarra en el LXXXVII San Bartolome Saria disputado ayer por la mañana en Zegama, puntuable para el Lehendakari Txapelketa sub 23 y última prueba del Critérium de Verano (las anteriores citas fueron en Elgoibar y Gernika), cuya general se adjudicó Unai Cuadrado (Ampo). Cañellas, que fue segundo el viernes en Gernika, logró así su cuarta victoria de la temporada y la 31 para su equipo amateur. Otro guipuzcoano, Jon Agirre (Baqué), fue sexto.

El ganador explicó en meta que la carrera fue muy nerviosa desde el inicio, con una fuga que cogió bastante tiempo. A falta de treinta kilómetros Caja Rural y Baqué asumieron la responsabilidad de neutralizar. Cañellas aseguró que «en el último puerto (Barbaris) me he lanzado a por la general pero no he podido abrir hueco. Por suerte, en el sprint he podido ganar. Estoy muy contento por la victoria y por las sensaciones, después de correr cinco carreras en seis días».

La próxima cita del Lehendakari Txapelketa será en Zaldibia, el 16 de septiembre.