Ciclismo Caída de Mikel Aristi en el sprint del Limousin Domingo, 25 agosto 2019, 08:40

Mikel Aristi (Euskadi-Murias) no pudo disputar la victoria en el sprint de la cuarta y última etapa del Tour de Limousin al sufrir una caída en la recta de llegada. El bergararra se llevó un buen golpe al no poder esquivar a un corredor que se cayó delante suyo, pero no tiene lesiones. Se impuso Francesco Gavazzi (Androni) y la general final se la adjudicó Benoît Cosnefroy (AG2R).