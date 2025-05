Álvaro Vicente Martes, 6 de mayo 2025, 07:00 Comenta Compartir

Jorge García se estrena al mando de la Vuelta al Bidasoa-Gran Premio El Diario Vasco que se celebra desde el jueves al sábado. Ha recogido el testigo de Antxon Mendia. Se han intercambiando los roles. El joven ha cogido el testigo y el veterano pasa a un segundo plano. Cada vez cuesta más organizar carreras ciclistas, y bien lo saben los que tiran del carro de la Vuelta al Bidasoa. Si no es el presupuesto, son los problemas de tráfico o las luchas de poder en la federación, o la coincidencia con un día festivo en Francia, por lo que afecta al tráfico a este lado del Bidasoa.

– ¿Satisfecho con cómo ha quedado el diseño de la carrera?

– La realidad es que ha costado sacar la carrera adelante. Nos hubiera gustado ocupar el fin de semana y que la carrera no acabara en sábado pero no ha sido posible porque la Federación Guipuzcoana de Ciclismo no lo terminaba de ver. Estamos contentos en cualquier caso. Somos una carrera que nos hemos adaptado a la realidad, valorada por los equipos.

– ¿Qué destacaría del recorrido? Arranca con una cronoescalada.

– Es lo más destacable. El jueves 8 se conmemora en festivo el fin de la Segunda Guerra Mundial en Francia y eso es lo que nos impide llevar la carrera a Iparralde, como nos hubiera gustado. No se podía transitar por determinadas carreteras en previsión del gran número de vehículos que habrá en ellas. Así que por primera vez desde 2005, se va a celebrar una cronoescalada, el primer día. Entonces fue desde Hondarribia hasta Guadalupe y esta vez será desde Guadalupe hasta Jaizkibel, concretamente a la altura donde estaba el parador de turismo, poco antes de coronar. Serán cuatro kilómetros, el primero de bajada, con un desnivel acumulado de 219 metros. La segunda etapa, Irurita-Bera, será la más larga, 141 kilómetros, con previsible final al sprint. Queríamos poner la meta en Ibardin pero no ha podido ser. Será una etapa en la que algunos intentarán recuperar tiempo. Y la tercera, Hendaia-Irun, incluye siete ascensiones, sumándose Piedad, desde Lesaka, al menú de todos los años. Saldremos de Hendaia, porque queremos y debemos estar en las tres localidades del Consorcio Transfronterizo. En lugar de Arkale subimos por Gurutze y tras Aritxulegi y Agiña se añade Piedad. La meta será en en el paseo Colón de Irun.

– ¿A qué ciclistas le apetece ver?

– A los de casa. A Mikel Irigoien, Miker Bermejo e Iban Gómez. Pero también a otros como a Haimar Etxeberria, quien el año pasado vino con idea de luchar por la victoria y finalmente fue tercero. Ganó Louis Sutton (Aix en Provence). Pero hay más: el Caja Rural viene con todo, el Finisher tiene a Iker Gómez y Unai Ramos, contaremos con el zumaiarra Aitor Agirre, quien en la pasada edición sufrió una caída en el descenso de San Marcial que le dejó fuera de la batalla por la defensa de la victoria final... Tenemos una muy buena participación, será una bonita carrera. Los equipos nos tienen en cuenta, nos lo ponen fácil y podemos decir que la Vuelta al Bidasoa está viva. Contamos con once equipos de Euskal Herria, del Estado español, habrá equipos franceses y uno flamenco.

– No tiene que ser fácil coger el testigo de Antxon Mendia.

– Solo le podemos agradecer el excelente trabajo que ha hecho. Es una suerte que el relevo haya sido tranquilo y que hoy todavía sigan echando un cable. Hasta que uno no coge las riendas no termina de ver todo el trabajo que significa llevar adelante una prueba ciclista. Son muchas cosas y cuenta hasta el detalle más pequeño.