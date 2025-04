Si uno deja de pedalear no se queda en el sitio en el que estaba. Se cae. La bici tiene que avanzar. A los economistas ... les suele gustar la metáfora para explicar el funcionamiento de los negocios. El deporte es igual. Haciendo lo mismo que ayer, los resultados no se igualan, empeoran.

Pero ahora el ciclismo se ve obligado a parar. Y aunque por todas partes se oyen discursos voluntariosos para recuperar la actividad dentro de unas semanas o meses como si no hubiera pasado nada, la bici se ha parado y la caída es inevitable.

El golpe más fuerte está por venir: la suspensión del Tour de Francia. No es realista que se pueda correr en sus fechas y, quizá, habrá que empezar a hacerse a la idea de que la temporada ciclista ya ha terminado. Con miles de muertos por el coronavirus, lo lógico es que los gobiernos de todo el mundo se tienten mucho la ropa antes de autorizar eventos que puedan congregar a mucho público, por no hablar de los que reúnen multitiudes como el Tour, el Giro o la Vuelta. O el fútbol profesional. Aunque en unas semanas se dé por controlado el virus, nadie se va arriesgar a firmar con su nombre debajo la autorización para que se reúnan miles de personas, con el riesgo de que pueda reactivarse el problema.

Con la información disponible, convendría no descartar que este año ya se hayan corrido todas las carreras. No hay motivos para el optimismo. El fútbol reclama volver porque, si no, dice que perdería mil millones. El Gobierno acaba de poner en circulación 200.000 millones para frenar el virus y no va a permitir que ese esfuerzo que –como admitió Pedro Sánchez el sábado– va a condicionar el futuro de varias generaciones, se eche a perder para que alguien gane una Liga o –para desgracia de los realistas– una Copa. Las tribulaciones del ciclismo aún importan menos.

El desastre será enorme, porque en el rodillo no se avanza. Y si la bici se para...