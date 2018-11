El bergararra Jokin Etxabe anuncia que deja el ciclismo profesional a los 24 años

El ciclista profesional bergararra Jokin Etxabe ha comunicado que cuelga la bicicleta a los 24 años. Finalmente, tras dos campañas como ciclista profesional, Etxabe ha decidido colgar la bicicleta mediante una carta publicada en Twitter.

Comenzó 2018 en el equipo de categoría continental Interpro Stradalli de Japón, con el que logró un meritorio tercer puesto en la clasificación general del Tour de Indonesia. A mitad de temporada abandonó el conjunto japonés y se recalificó como amateur en el Eiser-Hirumet vizcaíno.

En 2017, su primer año como profesional, militó en el Aevolo estadounidense de categoría continental. Firmó su mejor puesto en el Tour de Gila, donde finalizó vigésimo en la general.

Etxabe admite que dejar el ciclismo «no ha sido una decisión fácil» ya que «son muchos años dedicados a este deporte, pero creo que era el momento adecuado». Asegura que «he disfrutado» mucho con la bicicleta, pero «no quería acabar ni quemado ni enfadado».

Tenía ofertas para seguir

El ya exciclista reconoce que tenía opciones de continuar compitiendo pero «eran muy lejos de aquí y no veía que en un futuro podría cumplir mis propios objetivos deportivos marcados». Confiesa que ha hecho un gran «esfuerzo» para cumplir su sueño de convertirse en ciclista profesional: «Creo que hice el esfuerzo de irme varios años fuera para formarme como ciclista profesional, incluida alguna mala experiencia en el camino».

Es consciente de que «con el paso del tiempo te das cuenta de que si deportivamente quieres crecer, tienes que estar en algún equipo de casa, ya que aquí tenemos recursos y ese ha sido mi gran objetivo. Alargar un año más mi carrera deportiva lejos no tenía sentido. Creo que ha sido un poco injusto, pero he intentado todo lo que estaba en mis manos».

El bergararra no quiere despedirse sin agradecer a toda la gente que le ha seguido durante este tiempo: «Empiezo una nueva etapa en mi vida y no me quiero olvidar de toda esa gente que ha estado detrás de mí estos últimos años, ayudándome, formándome y luchando por mis sueños deportivos hasta el final».