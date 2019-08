Sam Bennett deja el Bora y aún no tiene equipo para la próxima temporada

«Es una locura, pero aún no tengo equipo para 2020», reconocía antes del inicio de la Vuelta el ganador de la etapa de ayer, Sam Bennett. El irlandés ha conseguido 12 de las 43 victorias del Bora esta temporada, uno de los equipos de moda este año.

Ese nivel que ha mostrado no fue óbice para que su equipo le dejara fuera tanto del Giro como del Tour, apostando por Pascal Ackermann como velocista principal en Italia y renunciando a los sprinters puros en Francia, a donde acudió con Sagan y Schachmann.

Por ello, el irlandés decidió cambiar de aires y los rumores le sitúan en el Deceuninck, que pierde a Elia Viviani, que ha fichado por el Cofidis.

No le faltarán buenas ofertas después de las dos últimas temporadas que está firmando. La victoria de ayer, la cuarta en una vuelta grande, no hace sino revalorizar su caché. La jerarquía del sprint mundial no está definida y eso hace aún más interesante para los equipos a un ciclista del perfil del irlandés.

Magnus Cort, al EF

El Education First ha fichado al danés Magnus Cort, proveniente de Astana. El corredor de 26 años abandona la escuadra de Alexander Vinokourov dos años después de su llegada, con la que consiguió su mejor victoria en la 15ª etapa del Tour de Francia en 2018 con final en Carcassone y superando a su compañero de aventura aquel día, Ion Izagirre, por aquel entonces en las filas del Bahrain Merida.

En Astana destacan sus triunfos en solitario tanto en el Binck Bank Tour como en la París-Niza de 2018. Anteriormente, en Orica, ganó dos etapas de la Vuelta a España 2016, y cuatro en la Vuelta Dinamarca para un total de 23 desde que pasó a profesionales en 2012 con el Concordia Forsinkring. Firma por las dos próximas temporadas.