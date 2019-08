CICLISMO «He arrancado a 200 metros de meta, es mi distancia» Jon Aberasturi. / EFE El alavés Jon Aberasturi da la victoria al Caja Rural en la Vuelta a Burgos, cuya etapa de hoy concluye en el durísimo Picón Blanco LUCA CORSI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 15 agosto 2019, 09:35

Caja Rural-RGA ha adquirido en esta fase de la temporada, y más en concreto durante la Vuelta a Burgos, el protagonismo que se le venía negando durante la temporada. Si el primer día en el Alto del Castillo, cerca de la catedral de Burgos, rozaron la victoria gracias a Alex Aranburu, ayer en las calles adoquinadas de Lerma Jon Aberasturi (Vitoria, 30 años) acertó de pleno en la diana: victoria de etapa.

No solo eso. Por segundo día consecutivo, el equipo navarro colocó a tres de sus hombres en el top-10 de la jornada. Tres de sus ciclistas figuran entre los seis primeros de la general. Aunque la ronda burgalesa no ha hecho más que empezar y falta por llegar la montaña.

Etapa 1. Jon Aberasturi (Caja Rural-RGA) 3h33 49 2 Giacomo Nizzolo (Dimension Data) a 2 3 Jhonatan Narváez (Ineos) a 2 4 Manuel Belletti (Androni) a 2 5 Alex Aranburu (Caja Rural-RGA) a 2 12 Mikel Alonso (Fundación Euskadi) a 5 13 Cyril Barthe (Euskadi-Murias) a 5 49 Mikel Iturria (Euskadi-Murias) a 5 50 Jokin Aranburu (Fundación Euskadi) a 5 General 1. Giacomo Nizzolo (Dimension Data) 7h13 08 2 Alex Aranburu (Caja Rural-RGA) a 2 3 Rui Costa (UAE) a 8 4 Sergei Chernetskii (Caja Rural-RGA) a 8 5 Eduard-Michael Grosu (Delco Marsella) a 8 6 Gonzalo Serrano (Caja Rural-RGA) a 10 7 Guillaume Martin (Wanty) a 10 8 Fabian Lienhard (IAM) a 12 9 Carlos Betancur (Movistar) a 12 10 Francesco Gavazzi (Androni) a 12

«Me he situado lo mejor que he podido para la subida final», apuntó Aberasturi tras la victoria. «Lastra ha hecho una labor increíble. Sin él, no sé si habría ganado. Posiblemente no, ya que me ha dejado tercero en la última curva, detrás de Grosu y Nizzolo. A 200 metros de meta, mi distancia, he visto que tenía buenas piernas y, aunque sabía que se me podía hacer largo, he arrancado. A falta de 50 metros he mirado para atrás y he visto que iba a ganar».

Aberasturi compartió galones para la llegada con Alex Aranburu. Ambos ya fueron recientemente primero y segundo, respectivamente, en el Circuito de Getxo. «A Aranburu también le venía muy bien la llegada. Partíamos con dos bazas, si bien es cierto que yo tenía algo de ventaja porque era un final corto y explosivo. El equipo me ha arropado lo mejor posible, me ha ayudado mucho para lograr esta importante victoria en un final agónico».

Alex Aranburu, quinto en Lerma, continúa segundo en la clasificación general con el mismo tiempo que el líder, el italiano Giacomo Nizzolo. La mente del ezkiotarra está puesta posiblemente en la jornada de mañana, que concluirá en el repecho de la Ciudad Romana de Clunia, apropiada para sus aptitudes de llegador. Su aproximación a la Vuelta a España parece discurrir por el buen camino.

Final durísimo

Picón Blanco, una base militar abandonada que se encuentra cerca del Portillo de la Lunada y al que se sube desde Espinosa de los Monteros, aguarda hoy a la Vuelta a Burgos. En su cima termina la tercera etapa. Su ascensión clarificará la general, si no la sentencia. Presenta 7,9 kilómetros de ascensión al 9,3% de pendiente media.

Los hombres fuertes de la carrera y los escaladores ocuparán las posiciones de cabeza y tratarán de obtener ventajas sin esperar a la conclusión de la ronda el sábado en la Laguna Negra de Neila. Picón Blanco es un señor puerto.