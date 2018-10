Ciclismo Ane Santesteban denuncia el destrozo de su bici Ane Santesteban, en competición. / Ale-Cipollini La ciclista errenteriarra ha asegurado a través de sus redes sociales que una aerolínea la rompió el 3 de agosto y aún no ha encontrado solución IKER MENDIA Martes, 16 octubre 2018, 13:07

La ciclista guipuzcoana Ane Santesteban ha denunciado a través de sus redes sociales el destrozo de su bici. La errenteriarra ha asegurado que, tras un vuelo, apareció rota junto con la maleta en la que la transportaba. Ocurrió el 3 de agosto y, según señala la ciclista, todavía no le han dado solución.

«El 3 de Agosto British Airways rompió mi bici y la maleta en la que iba. Hoy, 14 de octubre, todavia no me han solucionado nada. Una y otra vez me preguntan mis datos, para no hacer NADA», es el mensaje que ha escrito Ane Santesteban en su cuenta personal de Twitter.