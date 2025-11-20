Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andrés Iniesta empuja la reestructuración del ya extinto Israel-Premier Tech

Never Say Never, empresa global que combina marketing deportivo y entretenimiento, entre otras cosas, y de la que el exfutbolista es cofundador, se alía con Stoneweg para crear el NSN Cycling Team

Iker Valverde

Iker Valverde

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:18

Comenta

Uno de los grandes culebrones del invierno en el ciclismo ha llegado a su fin. El equipo Israel-Premier Tech ya es historia, empujado por ... la animadversión de la sociedad y de algunos ciclistas que se vio reflejada sobre todo en La Vuelta, y da paso al nuevo NSN Cycling Team, un equipo con licencia suiza y base en España, que nace de la unión de Never Say Never (NSN) y Stoneweg, una compañía de inversiones de Ginebra. También se hará cargo del equipo de desarrollo.

  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  5. 5 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  6. 6 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  7. 7 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  8. 8 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

