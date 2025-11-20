Andrés Iniesta empuja la reestructuración del ya extinto Israel-Premier Tech

Uno de los grandes culebrones del invierno en el ciclismo ha llegado a su fin. El equipo Israel-Premier Tech ya es historia, empujado por ... la animadversión de la sociedad y de algunos ciclistas que se vio reflejada sobre todo en La Vuelta, y da paso al nuevo NSN Cycling Team, un equipo con licencia suiza y base en España, que nace de la unión de Never Say Never (NSN) y Stoneweg, una compañía de inversiones de Ginebra. También se hará cargo del equipo de desarrollo.

Never Say Never es la empresa de la que Andrés Iniesta es cofundador. Se dedica a numerosas cosas diferentes dentro del mundo del deporte: desde la representación de futbolistas hasta la organización de eventos pasando por el marketing deportivo y el entretenimiento. Tiene experiencia en organización de partidos benéficos y de giras de equipos grandes. También conoce de primera mano la propiedad de clubes deportivos, puesto que controla el Helsingør FC, club de la segunda división danesa, y el Atlético El Paso, de la Tercera RFEF española. Además, es socio de la marca de bicicletas Guava Bikes junto a Bojan Krkic.

Su salto al ciclismo revoluciona el pelotón. Israel y su antiguo propietario Sylvan Adams, próximo a Benjamin Netanyahu, se desmarcan totalmente del equipo, que pasará a estar dirigido por Kjell Carlström, exciclista finlandés con una sola victoria en World Tour en una etapa de la París-Niza.

Con sede en Barcelona y Girona, la hoja de ruta es clara. El Tour de Francia del año que viene saldrá desde 'su casa', por lo que el objetivo no será otro que salir con el primer maillot amarillo del Grand Depart. Para ello solo queda oficializar el fichaje de Binian Girmay, velocista eritreo que llegará a este nuevo equipo como cabeza de cartel, procedente del Intermaché. En el equipo, que cuenta con 26 ciclistas (sin grandes figuras) a expensas de la llegada de su nueva estrella, no estará ya Chris Froome.

El adiós al Israel

El equipo se ha visto obligado a cambiar su estructura por la gran adversidad que había generado dentro del ciclismo. Todo se desencadenó en La Vuelta y, más concretamente, a partir de la etapa con final en Bilbao, que tuvo que ser neutralizada a falta de 3 kilómetros y antes de entrar en la ciudad por las protestas propalestinas que había en la línea de meta.

La compañía canadiense Premier Tech anunció que se desmarcaba del proyecto porque consideraban insostenible seguir patrocinando a un equipo vinculado directamente con Israel. «Aunque hemos tomado nota de la decisión del equipo de continuar con un nuevo nombre para la temporada 2026, la razón misma de nuestro compromiso con él se ha visto eclipsada hasta tal punto que ahora es insostenible para Premier Tech continuar en su papel de patrocinador», afirmaron.

Un mes antes, el propio equipos Israel PT había confirmado que se iban a alejar de su «identidad israelí» y que su propietario, Sylvan Adams, iba a dejar de hablar en nombre del equipo por su relación con el mandatario del país hebreo que sigue atacando Palestina. No ha sido suficiente para evitar la reestructuración.

El NSN Cycling, con Andrés Iniesta detrás, ya es una realidad y en las próximas semanas presentará sus colores y su plantel definitivo para su debut en el World Tour.