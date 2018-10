Ciclismo Alex Aranburu renueva con el Caja Rural «con más ambición» DV SAN SEBASTIÁN. Martes, 2 octubre 2018, 07:32

Alex Aranburu (Ezkio, 1995) ha renovado con su actual equipo, el Caja Rural, donde este curso ha completado su segunda campaña con una victoria, en el Circuito de Getxo, y actuaciones destacadas en Vuelta al País Vasco, Castilla y León, Tour of Norway o Vuelta a Burgos. Una regularidad que le valió debutar en la Vuelta a España.

El ciclista guipuzcoano explica que «ha sido una temporada bonita, he sido bastante regular de principio a fin y creo que cada año voy aprendiendo y mejorando. Me quedo con la victoria de Getxo y también con la etapa de Oiz en la Vuelta. Han sido dos días muy especiales».

El debut en la Vuelta a España ha sido un punto clave de su campaña. «Fue una primera gran vuelta muy dura para mí, me tocó sufrir mucho en algunos momentos pero al final fue una experiencia muy bonita. Nunca había competido tantos días seguidos y no sabia cómo reaccionaría, pero al final pude aguantar y estar en la guerra. Me quedo con eso».

El próximo año 2019, el ezkiotarra seguirá con su actual formación, pero con objetivos renovados: «La próxima temporada la afrontaré con más ambición. Habrá que repetir ese momento tan especial de cuando se levanta los brazos».

Aranburu ha completado 10.328 kilómetros en 68 días de competición, entre ellos tres pruebas del World Tour, la Vuelta al País Vasco, la Clásica de San Sebastián y la Vuelta a España.