Alex Aranburu se queda fuera del Mundial, al que sí van los hermanos Izagirre
Miércoles, 18 septiembre 2019

El ezkiotarra Alex Aranburu (Caja Rural) no acudirá al Mundial de Yorkshire, al ser uno de los descartes del seleccionador Pascual Momparler, que, por el contrario, sí ha incluido en la lista a Ion y Gorka Izagirre (Astana). Junto a los ormaiztegiarras, acompañarán a Alejandro Valverde Imanol Erviti, José Joaquín Rojas y Marc Soler (Movistar), Luis León Sánchez (Astana), Jonathan Castroviejo (Ineos) e Iván García Cortina (Bahrain).

La prueba en línea se corre el domingo 29. La contrarreloj la disputarán el getxotarra Jonathan Castroviejo y Lluís Mas (Movistar), el miércoles 25. El Campeonato del Mundo arrancará, este domingo 22 con la crono mixta a relevos por selecciones, con Castroviejo, Lluís Mas, Sebastián Mora (Caja Rural), Lourdes Oyarbide, Mavi García y Sheyla Gutiérrez (Movistar).

Bernal y Nibali renuncian

Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia, Vincenzo Nibali y Michal Kwiatkowski no participarán en el Mundial por «baja forma» para disputar el maillot arcoíris. El colombiano, de 22 años, fue incluido en una lista inicial de ocho corredores, pero tras su renuncia le sustituye Carlos Betancur.

El ganador del Tour participará hoy en el Giro della Toscana y también saldrá en la Coppa Sabatini mañana y en el Memorial Marco Pantani el fin de semana. La gira de Bernal en Italia se ampliará con el Giro dell'Emilia, GP Bruno Beghelli, los Tres Valles Varesinos y la Milán-Turín, antes de terminar su temporada con el Giro de Lombardía el 12 de octubre.

Por su parte, Vincenzo Nibali optó por no ser seleccionado para el equipo italiano después de regresar de las carreras canadienses de WorldTour en Québec y Montreal. El ganador de Tour, Giro y Vuelta considera que no se encuentra en forma. «La camiseta azzurra es sagrada para mí, tienes que mostrar respeto. No estoy en plena forma y prefiero que vaya otra persona».

Lo mismo ha decidido el campeón del mundo en 2014, que no acudirá con Polonia por su baja forma. «Siento mucho respeto por el águila polaca».