Alaphilippe, de San Remo al cielo

Julian Alaphilippe (Deceuninck) ha sido el mejor corredor de clásicas del año gracias a su victoria en la Milán-San Remo, la 'classicissima', un ... triunfo que lanzó su prodigiosa temporada rematada en el Tour. La exhibición del mosquetero fue inolvidable. Mostró su casi ilimitado repertorio para imponerse en el sprint de via Roma. El galo ha sido, sin duda, el gran protagonista de la campaña de clásicas ya que si ha firmado el gran triunfo del año, suya es también la derrota más espectacular: en la Amstel Gold Race a manos de Mathieu van der Poel (Corendon). Rezagado a casi medio minuto de Alaphilippe y Jakob Fuglsang (Astana) en el último kilómetro, el holandés llegó a cabeza de carrera y ganó al sprint. El error de cálculo del francés fue de los que hacen época. Completa el podio de los mejores del año en pruebas de un día Philippe Gilbert (Deceuninck), que al anotarse la París-Roubaix ya tiene cuatro monumentos. Solo le falta San Remo.

1 Julian Alaphilippe. «Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros». Atribuyen la frase a Groucho Marx, pero podría aplicarse a la maravillosa resolución que Alaphilippe dio a la Milán-San Remo en marzo. Tras el imponente trabajo del Deceuninck -sobre todo de Stybar (ganador de Het Nieuwsblad y E3) y de Gilbert (Roubaix)- Alaphilippe atacó en el Poggio y se quedó con un grupo de quitar el hipo: Sagan, Kwiatkowski, Valverde, Trentin, Naesen y Van Aert. Como no le debió de gustar, prefirió cambiar de plan y esperar a que llegasen Dumoulin, Mohoric, Nibali -ganador en 2018-, Clarke, Matthews y Oss. Pese a ser el gran favorito y la rueda a vigilar por todo el mundo, supo mantener a raya un grupo tan numeroso y de tanta calidad para imponerse en el sprint de via Roma. El primer monumento de su carrera. Antes ya se había impuesto en la Strade Bianche y después aún tendría tiempo de ganar la Flecha Valona, tres días después de su aparatosa derrota en la Amstel.

Clásicas: Top 10

1. Julian Alaphilippe 1º Milán-San Remo

2. Mathieu van der Poel 1º Amstel

3. Philippe Gilbert 1º París-Roubaix

4. Remco Evenepoel 1º Clásica Donostia

5. Jakob Fulgsang 1º Lieja

6. Alberto Bettiol 1º Tour de Flandes

7. Mads Pederse 1º Mundial

8. Zdenek Stybar 1º Het Nieuwsblad y E3

9. Alexander Kristoff 1º Gante-Wevelgem

10. Bauke Mollema 1º Lombardía

2 Mathieu van der Poel. Su triunfo en la clásica de la cerveza será una de las imágenes del año. Impresionante la demostración que hizo el holandés en los últimos diez kilómetros, tras descolgarse de Alaphilippe y Fuglsang. Aunque el desenlace no fue de este planeta, la Amstel de Van der Poel no le alcanza para ser el número uno del año en las clásicas porque el triunfo no fue perfecto, a diferencia del de Alaphilippe en San Remo. Fue, por el contrario, consecuencia de un error clamoroso de sus rivales y vino precedido de otro propio unos kilómetros antes. Un movimiento erróneo de Van der Poel a casi 40 kilómetros de meta propició un sensacional contraataque de francés y danés, que debió ser definitivo. Era imposible que llegase Van der Poel tirando en solitario con diez ciclistas a rueda, pero Alaphilippe y Fuglsang fallaron en sus cálculos y llegó. Arrancó a más de 300 metros de la meta, cerró el hueco en pleno sprint y pasó por encima de los dos de cabeza para conseguir una victoria que quedará para el recuerdo. Alaphilippe y Fuglsang cometieron un error impropio de dos ciclistas de su talla, pero solo el talento descomunal de Van der Poel y su visión heterodoxa del ciclismo hicieron posible el milagro. Su hundimiento en el Mundial, cuando lo tenía ganado, tampoco le favorece en la comparación con Alaphilippe. El arcoíris fue a parar a manos de Mads Pedersen (Trek), que prácticamente se había pasado el año en blanco.

3 Philippe Gilbert. No ha sido una de sus mejores temporadas, pero su victoria en la París-Roubaix tienen un connotación tan especial que merece un puesto en el podio de los líderes del año. Al adjudicarse el 'Infierno del norte', Gilbert ya tiene cuatro monumentos (Lombardía (2), Flandes, Roubaix y Lieja), y es el único ciclista en activo que queda en disposición de anotarse los cinco e igualar a Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck y Rik van Looy. A los 37 años y de vuelta en el equipo Lotto, en 2020 asaltará la victoria en la Milán-San Remo, la única gran clásica que le falta. El triunfo de Gilbert en Roubaix es valioso, además, porque, siendo valón, ha ganado las dos clásicas más queridas para los flamencos con el maillot del gran equipo de Flandes, el Deceuninck. Todo un símbolo de fraternidad en Bélgica.