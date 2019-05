Ciclismo Agirre, cuarto, correrá l'Etoile d'Or el sábado con la selección estatal DV Jueves, 2 mayo 2019, 07:28

Jon Agirre (Baqué-Ideus-BH) fue cuarto y primer guipuzcoano. El zestoarra sufrió para agarrarse al grupito que coronó Deskarga tras el trío de cabeza y luego arrancó para ser cuarto. «Pensaba que iba a poder darles caza, pero cuando estaba encima lanzaron el sprint y no pude. Aunque hubiera entrado, iba ya justo y habría sido cuarto. Es un buen resultado, que me da confianza para la Vuelta al Bidasoa», desde el miércoles. Antes, el sábado, debutará con la selección estatal en l'Etoile d'Or, cita de la Copa de las Naciones sub 23 de 180 kilómetros entre Lussac-les-Châteaux y Civaux (Vienne). «Espero me dé un puntito más para Bidasoa», confía. Legazpi le debió de dar otro. «Ha sido una carrera dura. Se ha lanzado al enlazar los puertos, y cada alto iba eliminando gente».