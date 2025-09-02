Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Walter Godefroot gana una etapa en la Vuelta a Bélgica de 1976. AFP

Adiós a Walter Godefroot

El gran rival de Eddy Merckx en las clásicas muere a los 82 años

DV

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:31

Walter Godefroot ha fallecido este lunes a los 82 años. El belga fue uno de los mayores rivales de Eddy Merckx, fundamentalmente en las clásicas. Dos veces ganador del Giro de Flandes (1968 y 1978), de la París-Roubaix (1969) y de la Lieja-Bastogne-Lieja (1967) fue una de las figuras más destacadas de una de las épocas más gloriosas del ciclismo. Godefroot llevaba un tiempo recluido en silencio en su casa cerca de Gante, aquejado por una enfermedad degenerativa.

Adiós a Walter Godefroot