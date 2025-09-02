Adiós a Walter Godefroot

DV Martes, 2 de septiembre 2025, 00:31 Comenta Compartir

Walter Godefroot ha fallecido este lunes a los 82 años. El belga fue uno de los mayores rivales de Eddy Merckx, fundamentalmente en las clásicas. Dos veces ganador del Giro de Flandes (1968 y 1978), de la París-Roubaix (1969) y de la Lieja-Bastogne-Lieja (1967) fue una de las figuras más destacadas de una de las épocas más gloriosas del ciclismo. Godefroot llevaba un tiempo recluido en silencio en su casa cerca de Gante, aquejado por una enfermedad degenerativa.