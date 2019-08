SPRINT Aberasturi, cuarto y Barthe, octavo Martes, 27 agosto 2019, 08:04

El alavés Jon Aberasturi (Caja Rural) disputó el sprint y fue cuarto: «El final ha sido muy loco. Le dije a Aranburu que después del repecho me llevara hacia adelante y así lo hizo. Me dejó bien situado y pude coger la rueda de Sam Bennett, aunque al final se me metió Marc Sarreau. Ya sabemos que es muy difícil ganar aquí, te tiene que salir todo perfecto. He tenido que lanzar por la izquierda, que es por donde pegaba el viento». Por su parte, Cyril Barthe (Euskadi-Murias) se codeaba con los mejores velocistas y alcanzaba el octavo puesto: «Me he encontrado con buenas piernas en el último puerto, me he colocado bastante bien, y he podido ser octavo. Está muy bien para representar este maillot y al equipo».