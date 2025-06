Abel Balderstone, campeón de España tras un lío con el cronometraje

Tres cuartos de hora después de que el último corredor cruzara la línea de meta, todavía se desconocía quién era el ganador del Campeonato ... de España de contrarreloj, una cronoescalada de 14 kilómetros en Granada que acababa a 2.400 metros de altitud. El lío con el cronometraje era monumental. Mientras apretaba el calor –Romeo se retiró por un golpe de calor–, las consultas entre jueces, corredores, técnicos y auxiliares no cesaban.

Iván Romeo, uno de los afectados, habló así: «Estoy mareado todavía. No sé, que se aclaren. Llevamos aquí 40 minutos que no hemos ni comido ni nada. No puede ser así, es una vergüenza. Le tengo mucho cariño a la Federación, pero es un despropósito. Luego nos quejamos de que no vienen corredores al Campeonato de España, pero a una semana del Tour podría estar haciendo altura en lugar de venir aquí».

Ampliar Abel Balderstone, en plena cronoescalada. EFE

Raúl García Pierna, segundo al final, era un mar de dudas. «Solo sabemos que hemos subido a tope cada uno, y a partir de ahí nos hemos perdido». De la Cruz daba información de primera mano: «Antes de que llegara García Pierna teníamos la referencia de que el mejor tiempo era de Romeo con 30:04. Luego ha llegado Raúl con 29:52 y yo, con 29:49. Nos dicen que se habían equivocado y a Balderstone le han quitado un minuto del tiempo que le habían dado».

Después de tantas idas y venidas, queda la duda de si los tiempos oficiales son o no los reales.

Ningún guipuzcoano tomó la salida en la prueba masculina de profesionales. El mejor resultado correspondió a Usoa Ostolaza, segunda en la crono de féminas, con Maite Urteaga sexta. En cuanto a las júniors, Irati Aranguren se clasificó quinta, justo delante de Maier Olano.

En Bélgica, triunfo incontestable de Evenepoel a una velocidad media de 54,342 km/hora.