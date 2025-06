En su primera experiencia en el extranjero Narkis Arrondo (Zarautz, 1999) ha sumado a su palmarés ni más ni menos que una Copa y una ... Supercopa de Italia con el Handball Erice femenino. Lejos de conformarse con eso, el año que viene tratará de consumar el triplete, tras perder esta temporada la final de Liga. El zarauztarra está cómodo en la ciudad siciliana de Trapani, aunque no pierde de vista a Euskadi. «Vivir del balonmano está al alcance de muy pocos», admite.

– Campeón de Copa y Supercopa en su primer año en el extranjero. ¿Satisfecho?

– En absoluto. El objetivo principal del club era ganar la Liga, ya que en los últimos tres años se ha escapado el título en las finales. En la liga regular logramos ser el mejor equipo, pero no pudimos demostrarlo en el partido decisivo del playoff.

– Son el equipo de su liga con mayor presupuesto. ¿Eso es una obligación para ganarlo todo?

– Por suerte o por desgracia, el deporte profesional es resultadista. Por lo tanto, la exigencia es muy alta, y aunque en el deporte el dinero no te asegura ganar ningún título, el objetivo es ganarlo todo en Italia.

– ¿Esos recursos se plasman en la metodología de trabajo que tiene que desarrollar con las jugadoras?

– Sí, tenemos la suerte de contar con tecnología de primer nivel en el club y puedo aprovechar estos recursos para trabajar con las jugadoras. Así logramos que estén en las mejores condiciones físicas posibles.

– Han competido en Europa y el próximo año volverán a hacerlo. Es un bonito reto.

– Por supuesto. Jugamos la tercera competición europea, en la que este año Porriño ha sido subcampeón. Esta competición se desarrolla en formato eliminatorio y el reto es avanzar las máximas rondas posibles para ir ganando experiencia a nivel internacional.

– ¿Hay mucha diferencia entre la liga italiana y la española?

– La italiana es una liga que está en crecimiento. Hay una gran diferencia entre los equipos que luchan por el playoff, los mejores cuatro equipos de la fase regular, y los que se sitúan en la parte baja. Esos clubes tienen un nivel notablemente inferior. Respecto a España, el nivel general es menor. Pero no solo en cuanto al juego, también se ve en las aficiones, infraestructuras, categorías base... Sin embargo, cada vez hay mejores jugadoras en Italia y muchas de ellas con experiencia en la Liga Guerreras Iberdrola.

Fichajes «Hay muchas jugadores guipuzcoanas que encajarían en nuestro equipo por el modelo de juego que tenemos»

– ¿Se llevaría alguna jugadora guipuzcoana a Sicilia?

– Sin ninguna duda. Hay muchas jugadoras guipuzcoanas en equipos de la Liga Guerreras Iberdrola que encajarían en nuestro equipo por el modelo de juego que tenemos. Nuestra entrenadora es Cristina Cabeza, que tiene experiencia en clubes como el Atletico Guardes y que actualmente compagina el cargo de entrenadora en el Handball Erice con el de seleccionadora de la selección femenina juvenil española.

– ¿No le gustaría venir a algún equipo de Euskadi?

– Sí, aunque hoy en día es muy difícil que los clubes tengan un preparador físico que se dedique plenamente a ello. Vivir de esto está al alcance de muy pocos. Poco a poco se está profesionalizando, veremos cómo evoluciona.

– ¿No tiene ganas de volver a casa?

– Salí a estudiar fuera con 18 años y me he acostumbrado a estar más o menos lejos de casa. Eso si, intento volver siempre cuando tengo vacaciones.

– Parece entonces que le convence la vida en Trapani.

– Si. En verano es un sitio bastante turístico, pero en invierno es un lugar tranquilo. Es una ciudad relativamente pequeña y la gente es muy cercana. Me he adaptado muy bien.

– Ha jugado al balonmano en las categorías inferiores del Amenabar Zarautz y en el segundo equipo del Ademar León. ¿No le entran ganas de volver a competir?

– Como se suele decir, cada uno con sus capacidades. Por suerte me di cuenta pronto que lo que realmente me apasionaba era ser preparador físico y que se me daba mejor que jugar. Aunque me gustaría jugar por afición, no contamos con equipo masculino en Trapani. Para saciar esa vena competitiva y aprovechar el tiempo libre he estado jugando en el Trapani Rugby, el equipo de la ciudad que se ha creado este año.