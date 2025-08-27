Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Agirrezabalaga, ganador de tres ligas Asobal y tres Copas del Rey, posa con el balón en la mano en Zarautz. Gorka Estrada

Mikel Agirrezabalaga

Entrenador del Amenabar Zarautz
«Regreso al equipo que me vio crecer»

El zarauztarra vuelveal club en el que se formó como jugador con el objetivo de «lograr el ascenso» a División de Honor Plata

Xabier Manzanares

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:18

En Zarautz, uno de los pueblos con mayor tradición deportiva de Gipuzkoa, creció Mikel Agirrezabalaga, uno de los balonmanistas más destacados que ha dado Euskadi. ... Colgó la camiseta como jugador hace ya seis años tras ganar tres ligas Asobal, tres Copas del Rey y haber participado en más de una treintena de partidos con la selección absoluta. Su pasión por este deporte continuó en los banquillos, al convertirse hace dos años en entrenador del segundo equipo senior femenino de Zarautz. Pero esta temporada dará un paso más, al coger el mando del primer conjunto masculino, reencontrándose así con una afición y un club que le vio crecer hasta la categoría juvenil.

