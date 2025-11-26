Noruega, favorita para hacerse con su cuarto Mundial

Iris Moreno San Sebastián Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Mundial de Balonmano femenino 2025 en Alemania y Países Bajos arranca hoy. La cita mundialista se disputará en cinco ciudades: Rotterdam, Hertogenbosch, Dortmund, Stuttgart y Trier. En esta última, la selección española debuta esta tarde (Teledeporte, 18.00 horas) frente a Paraguay.

El Campeonato del Mundo se disputará desde hoy hasta el 14 de diciembre, día en el que se jugará la final. Se disputarán 108 partidos entre las 32 mejores selecciones del mundo. Esta primera fase preliminar está compuesta por ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Solo una de las selecciones de cada grupo quedará fuera de la Main Round, a la que avanzarán los tres mejores. En la ronda principal se crearán cuatro nuevos grupos y los dos mejores de cada uno de ellos pasarán a las eliminatorias.

Las Guerreras llegan a la cita inmersas en un cambio generacional. Forman parte del grupo D, junto a Paraguay, ante la que debutará esta tarde y para la que será su histórica tercera participación consecutiva. También se medirán a Islas Feroe el viernes (20.30) y a Montenegro el domingo (16.00).

En la lista, Ambros Martín ha incluido a ocho jugadoras del Super Amara Bera Bera. Dos posiciones de la convocatoria están compuestas sólo por componentes de la plantilla donostiarra, la portería con el debut de Lucía Prades y Nicole Wiggins y el extremo derecho, con Anne Erauskin y Maitane Etxeberria. Para la lezoarra será su quinto mundial y para Ester Somaza el segundo.

También vivirán su primera experiencia mundialista Elba Álvarez, Carmen Arroyo y Lyndie Tchaptchet. La navarra, junto a su hermana Lysa en la posición de pivote, son dos de los activos más peligrosos, aportan centímetros y músculo a las Guerreras. Catorce años después coinciden dos hermanas en la selección femenina, no ocurría desde que Eli y Patri Pinedo se colgaron el bronce en el Mundial de 2011.

Además de Etxeberria, otra guipuzcoana también forma parte de la selección que peleará desde hoy en Alemania. La lateral errenteriarra Maddi Bengoetxea, que juega en Elda esta temporada. El resto de jugadoras que completan la lista de 17 militan en equipos del extranjero, salvo Lisa Oppedal, en Elche.

No solo las Guerreras tienen representación del Bera Bera. Argentina quiere llegar a la Main Round por tercera vez consecutiva con Elke Karsten y Shula Gavilán y Brasil cuenta en sus filas con Micaela Rodrigues.

Clara favorita

Noruega parte como la gran favorita a proclamarse campeona y alzarse con el título por cuarta vez en su historia. Es la segunda selección más laureada de la competición. Está liderada por Henny Ella Reistad, la experimentada portera Katrine Lunde y Nora Mork.

La vigente campeona del mundo, Francia, llega a la cita con ganas de revancha después de caer ante ellas en la final de los Juegos de París 2024 con las bajas de tres importantes jugadoras, Estelle Nze-Minko, Laura Flippes y Chloe Valentini. Las galas se encuentran entre los aspirantes que podrían alzarse con el triunfo, pero no son las únicas. Dinamarca y, en menor medida, Países Bajos, Suecia y Hungría confían en sus posibilidades.

