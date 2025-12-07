Las Guerreras se despiden del Mundial

DV san sebastián. Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La aventura de la rejuvenecida selección española femenina en el Mundial finalizó en la tercera y última jornada de la fase principal, con la derrota ante la anfitriona Alemania (25-29). Las guerreras tenían que ganar sí o sí para acceder a cuartos de final, soñaron con ello durante unos minutos de brillantez al final del primer tiempo (con el 10-12), pero acabaron arrolladas por las germánicas, aunque maquillando el resultado final.os partidos tontos ante Islas Feroe en la primera fase y contra Serbia en la segunda les costó muy caro a las de Ambros Martín, que deberán seguir creciendo.

España Prades; Etxeberria (3), Bengoetxea (1), Alicia Fernández (1p), So Delgado (10), Jennifer Gutiérrez (-) y Gassama (-) -equipo inicial- Morales (ps), Vegué (-), Somaza (1), Arcos (-), Lysa Tchaptchet (1), Elba Álvarez (4, 1p), Lyndie Tchaptchet (2), Arroyo (-) y Oppedal (2) 25 - 29 Alemania Filter; Behrend (-), Leuchter (2), Von Pereira (-), Vogel (6), Smits (-) y Doll (5, 2p) -equipo inicial- Wachter (ps), Grijseels (1), Engel (4, 1p), Antl (3), Steffen (-), Kuhne (3), Lott (4), Maidhof (-) y Hauf (1). Árbitro: Hansen y Madsen

Todo se ponía más favorable antes del arranque del duelo en Dortmund con la derrota de Serbia ante Montenegro (33-17), primera de las condiciones para poder pasar a cuartos. La segunda era derrotar a Alemania.

Pero la anfitriona, ya clasificada y como primera de grupo, no regaló nada a España y le puso un severo 6-12 en 25 minutos, tras dos parciales de 0-3. Elba González, Oppedal, Tchaptchet y Somoza clavaron un parcial de 4-0 en cuatro minutos y España creyó en la remontada (10-12).

Sin embargo, los sueños de pasar a cuarto se desvanecieron para España en un pésimo arranque del segundo tiempo, en el que encajó un rotundo parcial 0-4 de salida en 4 minutos. El 10-17 pesó como una losa a las españolas, que llegaron a perder de 8 goles (12-20, a falta de 19 minutos).

Todavía las Guerreras siguieron remando hasta ponerse a tres (24-27) a falta de cuatro minutos. No hubo milagro.

España se va a casa con tres victorias y tres derrotas, mejor que en sus dos últimas apariciones, decepcionantes, en los Juegos Olímpicos de París, con pleno de derrotas (12ª y última), y en el Europeo 2024, 13ª (una victoria y dos derrotas). Poco consuelo.