Las jugadoras de Serbia celebran en piña la victoria. EFE
Balonmano

Las Guerreras desperdician una renta de seis goles y Serbia las deja al borde del adiós

Luca Corsi

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:59

Comenta

La segunda parte había cruzado su ecuador y España disponía de seis goles de ventaja sobre Serbia, 26-20, a falta de catorce minutos para ... la conclusión del partido. Las discípulas de Ambros Martín se las prometían felices en el arranque de la segunda fase. La derrota ante Islas Feroe parecía un simple tropiezo en este Mundial de sede compartida entre Países Bajos y Alemanía.

