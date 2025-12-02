Las Guerreras desperdician una renta de seis goles y Serbia las deja al borde del adiós
Luca Corsi
Martes, 2 de diciembre 2025, 19:59
La segunda parte había cruzado su ecuador y España disponía de seis goles de ventaja sobre Serbia, 26-20, a falta de catorce minutos para ... la conclusión del partido. Las discípulas de Ambros Martín se las prometían felices en el arranque de la segunda fase. La derrota ante Islas Feroe parecía un simple tropiezo en este Mundial de sede compartida entre Países Bajos y Alemanía.
Sin embargo, el choque se les complicó por completo a las Guerreras. Las serbias voltearon el marcador con un parciasl de 1-8 para adelantarse 27-28 cuando restaban cinco minutos para acabar. Risovic cerró a cal y canto la portería balcánica en Dortmund. Detuvo cada lanzamiento, ya fuera a distancia, en penetración o de penalti. Mientras tanto, el marcador de Serbia crecía de forma paulatina e imparable.
Las Guerreras no solo se vieron por detrás en el electrónico. Desconcertadas ante lo que vivían, cayeron 29-31. Pendientes los choques frente a Islandia y la local Alemania, el pase a semifinales se ha vuelto una quimera Hacen falta dos victorias y alguna combinación favorable de otros resultados.
