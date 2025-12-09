La Federación Española denuncia los insultos racistas y xenófobos contra las Guerreras

La Federación Española de Balonmano ha anunciado que el pasado miércoles 3 de diciembre presentó una denuncia ante la Policía Nacional por los ataques racistas ... y xenófobos que recibieron algunas jugadoras de la selección española durante su participación en el Campeonato del Mundo 2025.

Los hechos más graves se produjeron tras la derrota en la Main Round ante Serbia (29-31) en un partido en el que España fue casi todo el partido por delante, lo que complicaba seriamente la clasificación para los octavos de final de la cita mundialista. Tras el encuentro, las jugadoras denunciaron la proliferación de mensajes racistas en las redes sociales como «Mete a más negras», «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», «Menos negras y más españolas» o «Selección de Sudán del Sur», dirigidos al presidente de la Federación Española, en referencia a la convocatoria de jugadoras con orígenes familiares fuera de España.

En su comunicado de este martes, la Federación señala que su presidente, Francisco Blázquez, «reunido con las jugadoras y cuerpo técnico en el hotel de concentración de las Guerreras, adoptaron la decisión de no hacer pública esta situación hasta la conclusión de la participación del Equipo Nacional en el Mundial, con el fin de evitar un clima de intranquilidad en la selección que pudiera descentrarles del objetivo deportivo».

Continúa señalando que «además, los responsables de Policía Nacional, sugirieron abordar este asunto durante las primeras horas desde la discreción, de forma que pudieran hacer sus pesquisas y diligencias necesarias para localizar los perfiles de los autores de dichos comentarios».

Francisco Blázquez se ha mostrado firme, condenando «con absoluta firmeza e indignación los comentarios vertidos contra algunas jugadoras de las Guerreras, profesionales que lo han dado todo, con mayor o menor acierto, pero siempre desde la responsabilidad de defender a nuestro país en todo momento».

«No podemos entender cómo algunos sujetos, obviamente ajenos al balonmano y al deporte, pueden emitir declaraciones tan hirientes hacia unas jugadoras que visten la camiseta de España», proseguía el presidente. «No vamos a admitir estos discursos racistas y xenófobos que siembran la discriminación y la desigualdad en nuestro deporte y en nuestra sociedad, cuando nosotros nos caracterizamos por ser, seguramente, la actividad más integradora que existe, ya que en el deporte en general, y en el balonmano en particular, no existen distinciones por sexo, raza, color de piel, cultura o creencias religiosas».

El presidente Blázquez se mostró contundente, afirmando que «resulta absolutamente intolerable que en la actualidad todavía haya personas que normalicen conductas que degradan la dignidad humana, violando los principios más básicos de la convivencia. No vamos a parar, y seguiremos hasta el final, hasta las últimas instancias, para llevar a los autores ante la ley, porque, entre todos, debemos frenar estas conductas delictivas, vengan de donde vengan. Ningún ser humano debe tener que justificar su existencia ni su derecho a vivir con dignidad, y, simplemente, debe recibir el respeto de la sociedad».

La Federación señala que mantiene «un seguimiento continuo de los avances de las investigaciones de Policía Nacional, facilitando toda la información requerida, agradeciendo la implicación, esfuerzo y atención de los Cuerpos de Seguridad del Estado para proceder a la identificación de los autores de estas execrables prácticas».

La Federación Española ha anunciado también que se personará «como acusación particular en este proceso, llegando hasta el final para dar con los autores de estos comentarios racistas y xenófobos, impropios de un país como el nuestro, donde la tolerancia y el respeto son valores sociales por los que tanto hemos luchado».