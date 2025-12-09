Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las jugadoras de la selección española forman una barrera en el partido ante Paraguay del Mundial. EFE
La Federación Española denuncia los insultos racistas y xenófobos contra las Guerreras

El ente federativo interpuso una denuncia el pasado miércoles ante la Policía Nacional tras reunirse con las internacionales

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:40

La Federación Española de Balonmano ha anunciado que el pasado miércoles 3 de diciembre presentó una denuncia ante la Policía Nacional por los ataques racistas ... y xenófobos que recibieron algunas jugadoras de la selección española durante su participación en el Campeonato del Mundo 2025.

