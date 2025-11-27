Cómoda victoria de las Guerreras en el debut mundialista

La jugadora guipuzcoana Maitane Etxeberria, autora de tres goles, en un ataque de las Guerreras ayer.

La selección española femenina de balonmano, con ocho jugadoras del Super Amara Bera Bera en sus filas, inició ayer su andadura en el Campeonato del Mundo 2025, que se disputa en Alemania y Países Bajos, con una actuación convincente en su debut ante Paraguay (26-17), correspondiente a la Preliminary Round del Grupo D. España cimentó su triunfo desde la defensa y la portería.

La defensa 6:0 de las Guerrerase fue determinante y la aportación de la guardameta Lucía Prades bajo palos, con un 43% de efectividad, mantuvo a raya el ataque paraguayo en ambos periodos del encuentro.

Ofensivamente, España encontró continuidad con acciones de Ester Somaza, Danila So Delgado –MVP del encuentro–, Kaba Gassama y la lezoarra Maitane Etxeberria. En la segunda parte, las Guerreras ampliaron aún más la renta con goles de Paula Arcos, Jennifer Gutiérrez y un contraataque final de Maitane Etxeberria, que cerró el marcador en 26-17.

Paraguay aprovechó algunas fases de superioridad para mantenerse en el partido, pero no consiguió reducir la brecha ante la consistencia defensiva española. Las acciones de Ariana Portillo y Fernanda Insfrán sostuvieron al conjunto en momentos puntuales, aunque sin posibilidad de darle la vuelta al resultado.

Con esta primera victoria, España logra sus dos primeros puntos en el Grupo D, que completan Islas Feroe y Montenegro, rivales a los que se enfrentará este viernes (20.30 horas) y el domingo, respectivamente, en busca del pase a la Main Round, fase principal.

En plena renovación, el combinado de Ambros Martín quiere abrir otra etapa dorada y emular así a la generación que ganó cuatro medallas entre 2008 y 2019.

Tras el encuentro, la guardameta del Super Amara Bera Bera Lucía Prades, una de las destacadas, afirmó que «hemos notado un poco los nervios de ese primer partido, pero creo que al final hemos sabido pelearlo. Hemos estado concentradas los 60 minutos, incluso en los momentos menos buenos. Así que yo creo que eso se ha visto reflejado en el marcador».