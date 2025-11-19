Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jugadores y entrenadores del Irudek Bidasoa Irun celebran con sus aficionados la gran victoria europea de anoche. LUSA

Triunfo, average y autoestima para el Bidasoa

El conjunto amarillo da la vuelta a la situación con una gran segunda parte y sigue con opciones de pasar a la siguiente ronda de la European League

Iñigo Aristizabal

Irun

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

El Irudek Bidasoa Irun dio un golpe sobre la mesa y compensó los últimos malos resultados con una fantástica victoria ante el Saint Raphael ... Var que le mantiene con todas las opciones para avanzar a la siguiente ronda de la European League, junto con un Flensburg-Handewitt ya clasificado.

