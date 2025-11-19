Triunfo, average y autoestima para el Bidasoa

El Irudek Bidasoa Irun dio un golpe sobre la mesa y compensó los últimos malos resultados con una fantástica victoria ante el Saint Raphael ... Var que le mantiene con todas las opciones para avanzar a la siguiente ronda de la European League, junto con un Flensburg-Handewitt ya clasificado.

Con el 33-25 de ayer en Artaleku, los dos equipos que optaban al segundo puesto, último con premio, están empatados a puntos y el average particular favorece al irundarra, que accederá a la Main Round si en las dos últimas jornadas de esta fase suma los mismos puntos o más que su víctima de este martes.

Además de seguir vivo en Europa y con ventaja, el conjunto amarillo se dio un baño de autoestima. Aunque las derrotas de las últimas semanas habían generado dudas, salió la mejor versión de los amarillos, borrando de la cancha al Saint Raphael en el segundo tiempo.

Sabido es que los partidos duran sesenta minutos, pero el Irudek Bidasoa Irun optó por enjugar lo antes posible la desventaja de tres goles que pesaba en el enfrentamiento contra el equipo galo, una eliminatoria dentro de la liguilla. Y para el minuto siete, con una contra de Dariel García, ya estaba 4-1 por delante. En ese tiempo Leo Maciel sumó sus tres primeras paradas. Hasta el descanso, la diferencia siempre fue de tres o mayor, salvo en el 4-2 y el 8-6. Pero no sólo el marcador sonreía a los irundarras, también las sensaciones.

Frenar el contraataque

Alex Mozas optó por no hacer cambios ataque-defensa durante mucho tiempoa, lo que redundó en más minutos ofensivos para Iñaki Peciña y después para Marko Jevtic, y su equipo cumplió con uno de los objetivos que se había marcado en este partido, no dar opciones de contraataque a su rival. Sí que llegaron de esta guisa tres goles de los franceses en el primer tiempo, pero eso es poca producción veloz para este equipo. De hecho sacó más beneficio de los contragolpes el propio Bidasoa, con cinco goles y un penalti provocado con ese arma, hasta el descanso, once al final del partido.

Tras el mencionado 8-6 llegó el tercer gol consecutivo de Nacho Valles, golazo de cadera abajo, el primero de un parcial de 3-0 con el que el conjunto local se puso cinco arriba, 11-6. Y más adelante la diferencia se fue a seis, 15-9, lo que motivó el segundo tiempo muerto visitante y que pasara a atacar con siete.

El 16-11 del descanso era un resultado que se firmaría en cualquier otro partido, incluso en éste, pero sin perder de vista que el hacía falta ganar y, además, por más de tres goles.

3-0 tras el descanso

Tantas y tantas veces apuntamos a la importancia de los primeros minutos de las segundas partes y ayer, desde luego, definieron claramente lo que iba a ser el desenlace del partido. Anotó primero Rodrigo Salinas y después por partida doble, ambas a la contra, Xavi González. En 2'40'' el Irudek Bidasoa Irun se había puesto ocho arriba, 19-11, que eran cuatro en la 'eliminatoria'. Y nueve, o cinco, a los seis minutos, con un 21-12 que allanaba mucho el camino.

Reaccionaron los franceses y se pusieron varias veces a seis goles, pero sólo había que mirar las caras y gestos de unos y otros para entender que la victoria y la diferencia de goles se iban a quedar en Irun. O ver las paradas que estaba firmando Leo Maciel, hasta un total de catorce.

Volvieron los nueve de renta e incluso diez, con ese 30-20 que evoca el resultado de la final de la Champions contra el Badel Zagreb. El equipo francés maquilló ligeramente el resultado pero ahora está a remolque en la liguilla.

Tras el subidón de ayer, el Bidasoa visitará el sábado a un Alicante que ha salido del descenso tras ganar sus dos últimos partidos, a Cangas y en Granollers.