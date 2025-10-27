Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rodrigo Salinas encara a Batista en el partido contra el Nava.

Rodrigo Salinas sufre una rotura del ligamento del dedo corazón de la mano izquierda

El chileno no viaja con su selección al Torneo 4 Naciones de Buenos Aires

DV

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:18

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun sufrirá la baja de Rodrigo Salinas para los próximos partidos. El chileno sufrió en el transcurso del partido ante el Flensburg ... del pasado martes 21 de octubre un traumatismo en la mano izquierda que generó, según detallaron los servicios médicos de cuadro bidasotarra «una artritis traumática en la articulación metacarpofalángica del dedo corazón presentando inflamación, dolor y limitación de la flexo extensión», que le impidió disputar el encuentro de la Liga Asobal del pasado sábado ante el Guadalajara.

