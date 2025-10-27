Rodrigo Salinas sufre una rotura del ligamento del dedo corazón de la mano izquierda

El Irudek Bidasoa Irun sufrirá la baja de Rodrigo Salinas para los próximos partidos. El chileno sufrió en el transcurso del partido ante el Flensburg ... del pasado martes 21 de octubre un traumatismo en la mano izquierda que generó, según detallaron los servicios médicos de cuadro bidasotarra «una artritis traumática en la articulación metacarpofalángica del dedo corazón presentando inflamación, dolor y limitación de la flexo extensión», que le impidió disputar el encuentro de la Liga Asobal del pasado sábado ante el Guadalajara.

Tras las pruebas realizadas, se confirmaron los malos augurios. Salinas «manifiesta una rotura parcial del ligamento colateral interno de la articulación metacarpofalángica del tercer dedo», informó ayer el Bidasoa.

Por este motivo, el lateral no viajará con la selección de Chile para disputar el Torneo 4 Naciones de Buenos Aires y comienza tratamiento para su recuperación. El club irundarra no detalló plazos previstos para el regreso de su pivote a las canchas. La Liga para una semana para los compromisos internacionales, en los que también participará Mario Nevado, citado por primera vez por Jordi Ribera.

La baja de Rodrigo Salinas es sensible para Álex Mozas, ya que el chileno está siendo uno de los jugadores importantes en este arranque de temporada, con destacados números goleadores.