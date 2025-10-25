El Guadalajara, último tras seis jornadas, con sólo una victoria, dio mucho trabajo al Irudek Bidasoa Irun, que se impuso aunque sin brillo por 34- ... 31, confirmando que no hay rival fácil en la Liga Asobal. Además, se había avisado del peligro de un partido de este tipo tras haber jugado días atrás contra el Flensburg-Handewitt y, entre la discreta actuación de los amarillos y el buen papel de los alcarreños, hubo que esperar hasta casi el final para certificar que los puntos se iban a quedar en Artaleku.

Irudek Bidasoa Irun Skrzyniarz (18 paradas, 1 pen.), Cavero (2), Tuà (1), Peciña (), Mujika (3), Mielczarski (4), Nieto (4, 2 pen.) –siete inicial– Maciel, González (5), Furundarena (1), Esteban Salinas (5), Nevado (3), Da Silva (), García (3, 1 pen.), Valles (1, 1 pen.), Díaz (2). 34 - 31 Gudalajara: García (14 paradas, 1 pen.), Gorostidi (5), Velasco (2), Ganuza (5, 3 pen.), Dorado (2), Fekete, Jodar (2) –siete inicial–, Blanco (1 parada, 1 pen.), Blanco (5), Falcón (5, 2 pen.), Román, López (1), Simón (3) y Mohamed (1). Marcador cada cinco minutos: 0-3, 2-4, 5-5, 9-7, 11-9, 15-12 (descanso); 19-14, 23-18, 26-21, 27-23, 32-27 y 34-31.

Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba, que excluyeron a los locales Mujika, García, Nieto, González y Peciña y a los visitantes Gorostidi (tres veces, roja en el 43'56''), Fekete (dos veces), Dorado y López.

Con los dos de ayer son once de catorce posibles (empate en casa ante Ademar y derrota en la visita al Barça), con los que el conjunto amarillo llega al parón de las selecciones. En este jornada podrán pasarle Barça (que tiene un partido menos) y Granollers, pero no podrá alcanzarle el Ademar León, cuyo partido ante el Nava quedó aplazado por intoxicación alimentaria de al menos diez jugadores segovianos.

Aperitivo indigesto

No intoxicado pero sí que se le atragantó el partido al Irudek Bidasoa Irun, empezando desde el aperitivo. Lo vieron desde la grada Rodrigo Salinas y Marko Jevtic, los ayer descartados de la convocatoria.

Tres paradas del portero visitante en los tres primeros ataques amarillos significaron un inesperado 0-3 de salida y todavía los irundarras perdieron el siguiente balón, con lo que su primer gol no llegó hasta el minuto cinco.

Aunque no es plato de buen gusto ir tres abajo en el marcador, no cundió el pánico en Artaleku, donde hay ingredientes de sobra para mejorar el menú. Para el minuto 11 llegó el primer empate, 4-4, y poco después el anfitrión cambió un 6-7 por el 10-7, siendo los tres primeros goles de Xavier González.

Tiempo muerto mediante, el Guadalajara se agarró al partido, llegando al descanso con tres goles de desventaja, 15-12. Lo que no pudo evitar es que la diferencia entre las dos plantillas, amplificada por el largo banquillo bidasotarra, elevara la diferencia en el marcador a seis goles, entre el 22-16 y el 24-18.

Pan comido, pensaría más de uno. Pero todavía iba a haber tiempo para algunos ardores de estómago, provocados por el picante que le dio el equipo alcarreño al partido. Un parcial de 1-3 en tres minutos puso el 24-21 en el marcador y reavivó el partido. Un minuto después, el tolosarra Haitz Gorostidi, el mejor del equipo visitante con cinco goles hasta ese momento, fue excluido por tercera vez, por lo que vio la roja.

Pese a esa pérdida, el conjunto morado siguió dando guerra y no permitió que el Irudek Bidasoa Irun rompiera el partido. No es que se viera peligrar la victoria, porque la renta desde el mencionado 24-21 siempre estuvo entre tres y cinco goles, pero tampoco se pudo cantar victoria antes de tiempo.

Con 33-30, Jakub Skrzyniarz detuvo un penalti a falta de 90 segundos y, después, dos balones más. Acabó con 19 paradas, él sí que se pegó un buen atracón. La única vez que el Guadalajara se acercó a dos ya era demasiado tarde, 33-31 a falta de veinte segundos.