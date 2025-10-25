Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Salinas se dispone a tirar a portería. Iván Montero

No hay rival fácil en la Liga Asobal

El Irudek Bidasoa Irun no cuajó una gran actuación ante un Guadalajara sin complejos pero se llevó los puntos y duerme líder

Iñigo Aristizabal

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:12

El Guadalajara, último tras seis jornadas, con sólo una victoria, dio mucho trabajo al Irudek Bidasoa Irun, que se impuso aunque sin brillo por 34- ... 31, confirmando que no hay rival fácil en la Liga Asobal. Además, se había avisado del peligro de un partido de este tipo tras haber jugado días atrás contra el Flensburg-Handewitt y, entre la discreta actuación de los amarillos y el buen papel de los alcarreños, hubo que esperar hasta casi el final para certificar que los puntos se iban a quedar en Artaleku.

