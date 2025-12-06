Puede ser tan difícil jugar en Aranda como en Flensburg

Por última vez este año, pero no esta temporada, al Irudek Bidasoa Irun le toca hacer un ejercicio de descompresión, de bajar a la ... tierra tras haber estado cerca de las estrellas.

El martes los irundarras mantuvieron un bonito pulso con el Flensburg-Handewitt, que no se resolvió hasta el final a favor del equipo alemán, y hoy les espera una batalla distinta pero no menos exigente. A partir de las 19.15 visitarán al Villa de Aranda, equipo de la zona media-baja que en casa ha ganado tres partidos (Cangas, Alicante y Nava) y ha perdido sólo uno (Torrelavega). Con esos seis puntos y los de la victoria en Guadalajara mantiene tres de colchón sobre el descenso. Todo su patrimonio lo ha labrado ante los cuatro últimos de la clasificación.

Alex Mozas tiene claro que el Villa de Aranda «siempre ha sido un equipo muy fuerte en su casa. Ha vuelto con fuerza a la liga Asobal, como demostró el año pasado siendo el equipo revelación y salvándose con solvencia y creo que nuestra visita les motivará».

Al equipo irundarra le quedan dos salidas antes del parón navideño, Aranda y Granollers, y el madrileño sabe que el pabellón arandino es «uno de los más complicados de la Asobal. Ese campo siempre da un plus al Villa de Aranda».

Pero no sólo del apoyo de su afición vive el conjunto burgalés, que «la temporada pasada dio un rendimiento muy alto y ahora tiene un año más de experiencia y se ha reforzado muy bien». Cuenta en sus filas con «muchos jugadores buenos y es un equipo muy entrenado, con mucha variedad a nivel ofensivo y defensivo. Seguro que nos va a poner el partido muy complicado».

Allí juegan, en calidad de cedidos por el Bidasoa, Asier Iribar y Jakub Sladkwoski, «que son los dos que les dan el plus de calidad». El de Zumaia es el máximo goleador de su equipo, con 4,1 por partido, y el polaco ha entrado en la prelista de su selección para el Europeo.